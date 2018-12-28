Serdar Azizden sonra onun da bileti kesildi

Serdar Aziz'den sonra onun da bileti kesildi
Teknik direktör Fatih Terim’in sezonun ilk yarısında istenilen performansı gösteremeyen Eren Derdiyok’u Antalya kampına götürmeme kararı aldığı öğrenildi.
Eren’in satış listesine konulduğu 4 Ocak’ta başlayacak ara transferde uygun fiyat veren bir kulübe satılacağı belirtildi. Eren Derdiyok’la İsviçre’den Basel ile Bursaspor’un ilgilendiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı santrfor ligin ilk yarısında 18 maçta forma giyerken 10 gole imza atmıştı.
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