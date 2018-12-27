Serdar Aziz cephesinden ilk açıklama geldi

Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düşen Serdar Aziz depreminin ardından yıldız futbolcunun cephesinden ilk resmi açıklama geldi.

Şu ana kadar sessiz kalan yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, "Serdar Aziz konusunda yönetimle bir görüşmeniz oldu mu ?" sorusuna, "Evet Galatasaray kulübünün bu konuda bizimle teması oldu, oturduk konuştuk. Kararlarını ve düşüncelerini bize ilettiler. Serdar Aziz hala Galatasaray'ın futbolcusudur bu nedenle bizlerin konuyla ilgili detay vermemiz doğru ve şık olmaz" dedi.

Canatar, "Peki Galatasaray yönetiminin bu konuda sizden talebi nedir?" sorusuna ise, "Dediğim gibi görüştüm, karşılıklı düşüncelerimizi söyledik, Ama kulüple yapmış olduğum bu görüşmenin içeriğini gizlilik esaslarına duyduğumuz saygıdan dolayı açıklamak ve bu konuda görüş bildirmek bize düşmez. Galatasaray kulübü mutlaka konuyla ilgili olarak kamuoyunu gerektiği şekliyle bilgilendirecektir" cevabı verdi.

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