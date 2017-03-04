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Şenol Güneş'ten Quaresma'ya sert uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

Şenol Güneşten Quaresmaya sert uyarı!

Oyuna hakim solmalarına rağmen çok fazla pozisyon bulamadıklarını söyleyen Güneş "Oyuna hakimdik. Tek taraflı oynamayı bilen zor bir takıma karşı oynadık. Pes etmeden oynadılar. Oyun başından sonuna kadar aynı oyunu oynadılar. Biz de sabırlı oynamak zorundaydık. Oyunun temel ilkeleri doğruydu ama yavaş oynadık. Hareketli ve tek top oynama anlayışında eksik kaldık. Kanatlardan boşlukları vardı. Attığımız goldeki gibi denemeleri az yaptık. Top kaybı yaptık. Bireysel oynadık. Bunlar da etkili olmaya azaltıyor. 3 puan sevindirici. Sahamızda böyle maçlar oynayacağız. Rakipler direnecek, savaşacak. Bunları aşacak kalitemiz var. İki cezalı oyuncumuz var. Darbeler yedik. sakatlarımız var. Ama 3 puan aldık. Her şeye rağmen maçın sonunda 3 puan iyi ama eksiklerimiz var" dedi.

Quaresma'nın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye değinen Şenol Güneş "Quaresma'nın oyundan çıkarken de düşündüğünü bilmiyorum. Kulübeye gelmedi ama bize olumsuz bir tepkisinin olacağını düşünmüyoruz. Görevlerini biliyor, el kol hareketlerini kendine mi bana mı seyirciye mi yaptı bilmiyorum! Belki tribünde arkadaşı vardır! Kolundakileri de attığına göre ağırlık yaptı! Gereksiz. Bunları düzeltmesi gerekiyor, yaşı biraz geçti ama. Ne yaptığını bilmiyorum. Konuyu anlatsın bakalım, dinleriz. Bizim işimiz dinlemek" ifadesini kullandı.

"TARAFTARIN MUTLU OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Zaman zaman böyle maçlar oynayacağız. Rakipler zorlayacak, biz zorlanacağız. Daha dikkatli, hareketli ve yüksek pas kalitesiyle oynasaydık, farklı bir skor olurdu." dedi.

Çaykur Rizespor'un, savunma anlayışıyla işlerini zorlaştırdığını anlatan Güneş, "Sonuna kadar pes etmediler. Oyunun hakimiydik ancak hücumda hareketsiz kalınca ve top kayıpları yapınca, pozisyon az oldu. Her şeye rağmen, attığımız goldeki doğrularımızı daha fazla yapmalıydık. Bu tip pozisyonları daha çok bulabilirdik ancak top kayıpları oldu." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarlarının şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladığının aktarılması üzerine tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız şampiyonluk şarkıları söyleyebilir ama biz taraftar değiliz. Taraftarın mutlu olması için çalışıyoruz. Oyuncularımızdaki anlayış farklı. Bizim taraftarlarımız için maç almamız gerekiyor. Alınan sonuçlar şampiyonluğu getiriyor ancak bizim oynadığımız oyunla da şampiyon olmalıyız. Oyunumuzun üzerine biraz daha koymalıyız. Taraftarların heyecanı tabii ki olacak. Biz de bu amaç uğrunda çalışacağız."

"ÇOK ÖZÜR DİLEMEK DE İYİ DEĞİL"

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Ricardo Quaresma'nın oyundan alınmasına yönelik tepkisinin ve bunu ikinci kez yaptığının aktarılması üzerine, Portekizli yıldız ismi imalı bir şekilde eleştirdi.

Quaresma'nın yaptığı hareketi görmediğini anlatan Güneş, "Çünkü kulübeye gelmedi. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Kötü olduğu için değil ama oyundan çıkarmak için sebeplerim var. Oynarken de çıkarken de bizim oyuncumuz. Herkesin sorumlulukları var. Bu yaştan sonra ona doğruları öğretmek bize yakışmaz. Çok özür dilemek de iyi değil. Silgiyi bitirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Quaresma ve Gökhan Gönül'ün sarı kart cezalısı durumuna düşmesiyle ilgili, "İki oyuncu kaybettik maalesef. Bu da üzüntü verici." diyen Güneş, bu durumda Caner Erkin'i düşünüp düşünmeyeceği hakkında, "Caner için şu anda erken. İstekli ve arzulu. Hazırlık maçında da oynamak istedi ama doğru bulmuyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Takımda eksik, diye bir şey yok. Oynayacaklar, bu eksikliği göstermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile yapacakları maçlarda konuk ekip taraftarının bulunmayacak olması konusunda görüşü sorulan Güneş, şunları kaydetti:

"Konunun amacını bilmiyorum. Olympiakos'un çok fazla olaylı maçı olduğu söyleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasında bir siyasi gerginlik olabileceği mi düşünüldü bilmiyorum. Bu uygulamayı ben futbol adına doğru bulmuyorum. Futbolseverler her maça gidebilmeli. Gidemezlerse kapatalım o zaman burayı. Tabii ki karar alındı ve uyacağız. Olympiakos ile kulüp olarak da ilişkilerimiz iyi. Geçen sene hazırlık maçına gittik. Başkanlar arasında bir diyalog var."

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