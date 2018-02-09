Şenol Güneşten Ozan Tufan açıklaması

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarının tamamı:

''BÖYLE TEŞVİK OLMAZ''

''14 tane yabancı sistemi başından beri yanlış. Neden çıktı? Şey diyorlar: “Ya kardeşim yerliler oynarsa yabancılar nasıl engel olur. Cenk gitti yurt dışına.” Kişilere bakarak örnek olur mu? Cenk de kaybolabilir Oğuzhan da. Mesele bu değil. Yerlilerin oynama alanları nedir? Bugünkü yönetim anlatışında yabancı bir oyuncuya para veriyorsam oynatmak için alıyorum demektir yoksa neden gelsin yabancı. Gerçek bu. Bunun üzerinden gidersek, 14 tane yabancı alıp 3 tane yedeğimiz kalıyor. 3 yedeğe neden boşuna para veriyoruz. Bari 11 yapın. 14 neden yaptınız? Efendim 14 yabancı denge koyduk. Oradan işte fazla alırsan masraf fazla olur. Genç çıkarırsan 6-7 milyon Euro sen kazanırsın. Bu teşvik böyle bir şey olmaz. Bunu kimse yapmaz.''

''CENK GENÇ DEĞİL Kİ''

''Cenk Tosun daha iyi oynadığı için oynadı. Cenk genç bir oyuncu değil ki. Geldi belli bir yaşa... Adamın 20 yaşından önce hazır olması lazım. Altyapı bunun için önemli. Fatih (Aksoy) 3 senedir bende. Bir mesafe aldı. A takımla oynar mı bir soru işareti. Halbuki öyle değil. Benim altyapıdaki oyuncum yıldız olarak çıkmalı. Herkesin bu ne oyuncu demesi lazım. Emre Mor’u öyle diyerek satıldı. Ama hala oynamıyor, dolaşıyor.''

''FİKİRLERİ DEĞİL ADAMLARI ÇARPIŞTIRIYORUZ''

''Bütün toplumlara örnek olacak bir tarafı var futbolun. Davranışlarımız örnek olmalı. Ben şuradan seviniyorum. 50 sene öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Ama böyle şeyler söylüyorum, söylediğime pişman oluyorum. Neden? Algılama başka yere kayı- yor, kulüp üzerinden gidiyor. Biz fikirleri değil adamları çarpıştıyoruz. Çok iyi antrenörler var. Ama önemli olan kulüplerinin yapı- sının iyi olması lazım. Birimlerin hakemlerin, oyuncuların, antrenörlerin tam yerine oturması lazım.''

''11'E HATA DİYEN 14'E NASIL DEMEZ?''

''Bu kural da değişecek. Düşünmeden karar alınmaz. Bu anlattıklarım doğru ama benim doğrularım. Sahaya 11 yabancıyla çıktığında hata diyenler, 14 yabancı olduğunda hata olduğunu anlamadılar. 11’e hata diyen 14’e nasıl demez ya! Oynayınca mı fark ettiniz? O zaman neden yaptınız.''

''20 TANE SERBEST, 8 TANE ALT YAPI''

''Şu anki 14 yabancıyla ilgili o kadar güzel konu var ki. Kadronuz 28 mi olacak? 20 tane serbestsin, 8 tanesi altyapıdan olacak. Bitti. 20 tane oyuncu sen istediğini koy. Ben mecburen o 8 taneye kalacağım. Sakat olacak, cezalı olacak. Bana da bir opsiyon ver. Bir yol bulunur ama tartışılmadı ki bu. Fikrimi soran da olmadı. O zaman da demiş- tim. 14 kimin uğurlu rakamı diye. Nereden çıktı bu 14 diye. Bizde 14 tane yabancı bu hafta hepsi hazırsa 2 tanesini kadroya almayacaksın. O kadar para verdik bu adamlara. Biz ülke olarak neredeyiz. Avrupa Birliği’nde miyiz? O yüzden Avrupa Birliği’nin dışında şeyler üretmeliyiz. Ben Milli Takım’dan 5’ten fazla olmasın dedim. 6+2’ye falan çıkardı- lar. Çünkü o gün hazır değildi Türkiye bugün de hazır değil. Biz üretime geçeceğiz. Üretimden sonra Avrupa Birliği’nde dolaşım hakkımız olduktan sonra kim kimi alırsa alsın.''

''OZAN TUFAN'IN HALA ŞANSI VAR''

''Şimdi siz kulübün başına geldiniz, Anadolu’da bir şehirdesiniz. Türk oyuncu az var 1 milyon Euro. Daha ucuza 200 bine yabancı var tecrübeli. Bana ne. Bizim başkan ne yapı- yor tecrübeli oyuncu alıyor. Uygun da alınca bir de havasından yararlanıyor. Ama Cenk gitti. Ozan nereye gitti? Mesele ben sen değil. Mesele sistem meselesi. Geçen sene için son senesi demiştim. Toparlanmazsa sıkıntı demiştim. Dalgalanma geçirdi şansı var hala. Çünkü yaşı müsait. Dönü- şüm yapma durumu olur mu onu bilemem. O tabi kendisine bağlı. Ben o tarafından değilim. Oradan buraya geldi, böyle oldu demiyorum. Sistem de bunu harcıyor. Yabancı oyuncu fazla olmasaydı, Ozan burada mecbur oynayacaktı. Şimdi oynayanlar kötü demiyorum. Ozan Tufan, Volkan Şen, bunlar Milli Takım oyuncularıydı.''

''ESKİDEN FUTBOLCUYA KIZ VERMEZLERDİ''

''İnsanları memnun etmek için değil işini iyi yapmak için uğraş. İnandığın şeyi yapacaksın. Zamanında tepkilerimiz farklıydı. Antrenörlüğe ilk başladığımızda tepkilerimiz farklıydı. Şimdi daha çok heyecan duyoyorsun ama sakin kalaibliyorsun. İlk futbola başladığımda 1967’de futbolculuk serseri, ahlaksızların işi görülüyordu. Kız bile verilmezdi. İşsiz güçsüz serseri diye bakılırdı. Eskiden oyuncu merkezliyudi. Şimdi oyuncu merkezli değil. Eskiden taraftarlar, zengindi. Haluk Ulusoy, İsmet Kalafat, Engin Kalafat, Hasan Sağlam, Mustafa Ulusoy, bu isimler zengin kariyeri olan insanlardı. Taraftar buytdu. Şimdi taraftar kim? Bİr kısmı bundan para kazanan insanlar oldu. Hala böyle insanlar var ama kulübe etki yapmalı, desteklemeli asla güç gösterisiyle yönetimin üstüne çıkmamalı.''

''ALTINORDU GİBİ ÜÇ TANE FABRİKA KURULMALI''

''Bana göre Trabzon, Adana, Diyarbakır, Kocaeli, Sakarya Bursa, belli kentlerde Altınordu gibi fabrikalar açılıp akademik okullar açılıp futbolcular üretmek lazım. Milli Eğitim, TFF, Belediye ortak çalışmalı. Bu önemli. Kimse girmiyor bana ne diyor. Ben Trabzon’da büyüdüm. Tesadüfen futbolcu oldum. Tesadüfen Milli Takım’a geldim. Oyuncu antrenör oldum. Tesadüfen oldum. Eğitimden geçmeden Türkiye’de bir yere geldim. Daha iyi de olabilirdim. Bunun altında olan da var. Tesadüfen dağda büyüyen bir çiçek gibi.''

''EN ÜST KADEMEDE 5 BİN TL MAAŞ''

''Anadolu’da aile ne düşünüyor. İş arıyor çocuğuna. Diyarbakır’da 5 bin TL alamaz bir çocuk. Hadi ben en üst kademede 5 bin TL verdim. Yılda 60 bin TL yapar. Yani bir çocuk 60 bin TL alabilir bir kulüpte. Eğer iyi oynarsa 500 bin 5 milyon alır. Trabzon’a mı gider, Kocaeli’ye mi gider Barcelona’ya mı gider. Bilmem. Ama en kötüsü 60 bin TL alır, baba yine razı. Okulla beraber yapıyor bunu. Hadi o da olmadı. Adam olur bari. Ama bu tarafa hiç kaymıyoruz. Hep fabrika arıyoruz. Olan yerlerde yap. Çorum’da Kocaelie’de yap. İşsizlik var. Altınordu’nun yaptığını bu şekilde yap. Kulüplerde işin içine girebilir. Ortada bir çocuk var, yapılması gereken bir fabrika var. Bu devletin de işine gelir. Bütün bunlar büyük bir proje. Çok zor bir şey değil. Hani diyorsunuz ya futbol direktörlüğü dediğiniz şey. Tekrar futbolun dizayn edilmesi için. Yeniden bir yapılanma.''

''3 YILDIR ALT YAPIYA SAHA YAPAMADIK''

''Beşiktaş’a ilk geldiğimde tesisle ilgili bir şeyleri değiştirmek istedim. Yanda bir boş arazi vardı. Genç takımın olsun dedim. Orayı da boşalttırdım. U19 ve U20 için. Hemen biri haber sızdırdı.'' Dediler ki: ''Bu geldi. Hoca burayı boşaltıyor. Yardımcılarına oda yapmak için genç takımı oradan attı.” Habere bak ya! Oradaki alttaki sahayla 2 sene uğraştık başkası aldı ihaleden. Tekrar alacaklar ama 3 sene geçti. Ben yapılsın diye uğraşıyorum. Bu olmadan altyapı yalan. Çıkar mı çıkar. Ama altyapı yalan.''

Haberturk