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Şenol Güneşten Jeremain Lens açıklaması!

Beşiktaş'la arka arkaya 2 şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Şenol Güneş, Ntv Spor'da yayınlanana Spor Servisi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili bilgiler veren Güneş, takım şampiyonluk hakkında konuştu.

Güneş'in açıklamaları şöyle;

Beşiktaş'ın 7-8 yıllık bir şampiyon olmadığı dönem vardı ve bu yüzden kupa alma isteği vardı. Feda döneminden bu dönemlere gelindi. Yükselen bir değer olarak 2 yıl şampiyon olduk. Bu seneye başladığımızda hedef takımdık. Bazen aynı kadro kalıp başarısız da olabilirsiniz. Ama biz bu kadro değişikliğine uyum sağladık.

Talisca dünya çapında olur

Sezon başında 20 oyuncumuzun 7 tanesi genç takımdandı. Kadro oluştururken de uzun süreli sakatlıklarımız oldu. Aboubakar ve Talisca yetenekli ama eksik oyuncular. Bize geliştirmemiz için verildiler zaten. Talisca santrfor ve santrfor arkası bir oyuncu. Yetenekleri çok fazla olan bir oyuncu Talisca. Eğer eksiklerini giderirse dünya çapında bir futbolcu olur.

Transferi yönetim yapar

Bizim takımızın en iyi yanı, ofansif oyuncuların iyi niyetli olarak defansa gelmeleri. Her oyuncu oynamak ister. Bu rekabette doğru ilkeleri ortaya koyarsanız başarılı oluyorsunuz. Transferi yönetim yapar, patron o çünkü. Hocanın fikirlerini alacaksın ama transfer yönetimin işi. Transfere karışıyorum ama karar vermiyorum. Talisca'yı tanımıyordum, söylediler bana izledim ve onay verdim. Mitrovic'i hiç canlı seyretmedim mesela, yönetim aldı. Mesela Mario Gomez'i birçok oyuncu arasında yönetim söyledi.

Boyko gidecek

Ben de olur dedim. Kalecilerimizde hiçbir sorun yok, devam edecekler. Boyko ya kiralık gidecek ya da satılacak. Kjaer'i istemiştim Wolfsburg'dan Roma'ya gitti.

Quaresma olağanüstü

Quaresma, mesleğini çok seven, olağanüstü yaratıcı bir oyuncu. Olağanüstü yaratıcı olan oyuncuların, olağanüstü davranışları olur. Futbolcu takım önünde özür dileğinde benim için hiçbir sorun kalmaz. Quaresma'ya Bursaspor maçındaki ayağa basma olayından sonra seni oyundan alacağım dedim. Sonrasında sakin oynadı.  Bir maç sonrası Talisca idmana çıkmak istemedi. Ricardo ile beraberdi. ''O kaç yaşında sen kaç yaşındasın. O neyi ispatlayacak senin ispatlaman lazım. 10 kat daha fazla çalışman lazım'' dedim.

Başkan çok büyük işler yaptı

Atiba, Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Necip... Gökhan İnler'e sıra gelmiyor ki. Yoksa Gökhan ile ilgili bir sıkıntı yok.  2 sene önce geldiğimde tesisler için Başkan'ın ve benim fikirlerim örtüştü. Çok büyük paralar verip getirdiğiniz futbolcu 1-2 saatte tesislerden çıkıp gidiyorsa bu olmaz. Futbolcular Olimpiyat Stadı'nda oynamak istemediler. Sağolsun Başakşehir bize stadını açtı. Başkan ve yönetim çok büyük işler yaptı. Avrupa'nın en genç oyuncuları aldığı paraya biz burada en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz.

Marcelo'yu kurtulmak için bize verdiler

Başkan tesislerde her tarafa girer. Ama girerse kendisine de kulübe de zarar verir. Mitrovic şu anda Marcelo'nun önüne geçemiyor. Sol stoperde oynatmayı denedim ama bu sefer ona haksızlık oldu. Marcelo'yu Hannover bize kurtulmak için verdi. Şimdi Avrupa'da istenen oyuncu oldu. Quaresma oyun tarzımızı değiştiriyor. Geçen Antep maçında yoktu mesela farklı bir oyun oynadık.

Ozan Tufan böyle oynarsa...

Ozan Tufan zaten eksik bir oyuncuydu. Eksik haliyle Fenerbahçe'ye gitti.  Ozan Tufan böyle oynarsa futbol hayatı biter ama daha önünde şans var. Daha iyi olabilir.

Demba Ba'nın kalmasını istiyorum

Cenk Tosun iyi çalışıyor ama yeterli değil. Kendini geliştirmesi lazım. Cenk'in tek eksiği çalışma. Sürekli üstüne koyarak çalışması gerek. Demba Ba'nın kalmasından yanayım. Caner ağır bir sakatlık geçirdi. 1.5 aydır oynamak istiyor ama korkuyoruz bir şey olur diye. Şu anda iyi çalışıyor.

Lens iyi bir oyuncu

Lens iyi bir oyuncu. Ancak henüz transferi gerçekleşmeyen bir oyuncu için olumlu ya da olumsuz konuşmam doğru olmaz. Van Persie bize geliyordu bir baktım Fenerbahçe'ye gitmiş. Önümüzdeki yıl tüm oyuncular daha iyi olmak zorunda.

Siyahla beyaz asil renkler

Mavi rengi çok seviyorum. Deniz, hava hep mavi, dinlendirici bir renk. O yüzden kıyafetlerde genelde maviyi tercih ediyorum. Maviyi ve yeşili çok severim. Beşiktaş'a geçince siyahla beyazın ağırlığını anladım. Asil renkler. Kaleciliği severek yapmadım. Gençliğimde antrenmanlarda ileride oynuyordum. Dünyada en beğendiğim kaleci Neuer. Kaleci olarak Tolga ve Onur'u çok beğeniyorum, farklı özelliklere sahip. Volkan Demirel de kendine özgüvende çok iyi. Volkan Babacan da çok iyi çıkış yakaladı. Oğuzhan'da yetenek var, karakter var, potansiyel de var. Çalışırsa olacak.

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