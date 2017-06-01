Şenol Güneşten itiraf: Aziz Yıldırım ile görüştük

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci şampiyonluk sezonunun öyküsünü anlattı.

Konuşmasında diğer kulüplerle ilişkilere de değinen Güneş, Fenerbahçe ile dostane diyalogdan yana olduğunun altını çizerken, bilinmeyen bazı konuları da açıkladı. Güneş'in özel açıklamaları şöyle:

'SUÇU TRABZON İSNAT ETMİYOR Kİ!'

“Ortak değerleri çoğaltmamız lazım. Ortamı germeyeceğiz, taraftarın da buna alışması lazım. Bunu germeye gerek yok. Daha dostane ilişkilerden yanayım. Ama bu son olaylar çok kötü oldu. Onların Trabzon’a kızmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerinin sorunları. Sen Trabzonspor ile niye kavga ediyorsun? Sana suç isnat eden Trabzon değil ki. Polis mi yapıyor,savcı mı, hakim mi neyse, kim yapıyorsa... Niye yapıyor? Sen orada görünüyorsun. Orada ispatla. Şimdi diyorsun ki yok. O gün de var diyorlar. Ben bilmiyorum ki! Aklanıp aklanmadığını bilmiyorum. Zaten usulden gidiyorsun, esastan gitmiyorsun ki!”

'TRABZON'UN KENDİSİYİM, FENERBAHÇE'YE SAYGILIYIM'

“KAÇ defa Trabzonspor’da görev aldım. Ben Trabzon’un kendisiyim. Benim orada olmam, oralı olmam, orayı sevmem işimi engellemez. Benim tanıdığım Trabzonspor, Trabzon öyledir. Trabzon’un büyüklüğü böyle olmuştur. İstanbul’da Fenerbahçe semtinde oturuyorum. Çok saygı duyuyorum. Bunları sunmak lazım. İnsanları kavga ettiriyorlar. Yönetici delegeler tanıyorum. Ortak değerleri çoğaltmamız lazım. Mehmet Topal’ı da herkes seviyor. Taraftarın buna alışması lazım.”

'TUDOR, BEŞİKTAŞ'I KISKANIYOR, ÇÜNKÜ...'

“Niye açtım bu konuyu? Çünkü bunlar olunca kavgalar büyüyor. Fenerbahçe-Galatasaray kavgasında da böyle. Ben geçen gün Euroleague şampiyonluğu vesilesiyle Obradoviç’i tebrik ettim. Aynı şekilde Aziz Bey benim şahsımla ilgili kulübe yazı gönderip tebrik etti şampiyonluktan dolayı. Rekabette düşmanlık olmaz. Onun zayıflığı benim gücümü artırmaz, onun güçlü olması beni de daha güçlendirir. Mesela geçen gün Tudor, güzel bir şey söyledi ‘Beşiktaş’ı kıskanıyorum’ dedi. Burada kıskanmak derken aslında bir hırsı ortaya koyuyor ‘Ben de orada olmak istiyorum’ diyor.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

"Şampiyonluk sonrası Şenol Güneş’in sözleşmesinin uzatılması konusu gündem yaratırken, Beşiktaş Kulübü önceki gün, sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanarak, tecrübseli teknik adamın mukavelesini 1 yıl uzattığını açıklayıp KAP’a da bildirdi. Bu tasarruf sonrası Güneş’in konudan haberdar olup olmadığı ve hangi şartlarda sözleşmesinin uzatıldığı merak konusu oldu. Röportajımızda bu konuyu da sorduğumuz Güneş şunları söyledi:

“Mukavele mukaveledir. Kulüp ile görüşmedim. Yönetim kurulu 2 ay önce masaya oturmayı teklif etti. Ben de ‘Sezon sonu görüşelim’ dedim. Hadi anlaştık, takım kötü gitti. Ne olurdu. Gerek yok. Mukavele önemli değil. Şartları konuşalım. O her zaman olacak bir şey.”

"BAŞKAN GELSİN, KONUŞURUZ!"

“KAP’a bildirirken bana söylemediler. 31’ine kadar KAP’a bildirme şartı vardı. Kulüp bu hukuki hakkını kullandı. Hukuki haklarını kullanır. Bu koşullarda 1 yıl uzattı. Sene başı geldiğimde memnun olmadığım şeyler de vardı. Yönetimle ihtilafımız yok. Sıkıntı yok. Başkanımız Fikret Orman Porto’ya gitti. Hatta ‘İstersen Ahmet Nur Çebi ile konuş’ dedi. Ben de önemli olmadığını ve dönüşte konuşacağımızı söyledim. ‘Konuşuruz’ dedi. Görevim devam ediyor. Sözleşmede uzatma opsiyonundaki para neyse ona da çalışırım. Çünkü kulüp hukuki haklarını kullandı.”

"AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜK"

“Bir gün Fenerbahçe’den teklif gelse ne olur? Olmaz... Oradan da böyle bir şey gelmez bana. Geçmişte teklif olmuştu. Ali Şen aramıştı. Beraber milli takımda çalışmıştık. Şimdi olmaz ya, olmaz.. Fenerbahçe için de benim için de olmaz. Geçmişte teklif oldu ama olmadı gitmedik. Beşiktaş’la üst üste ikinci kez şampiyonluğu kazanan Güneş, zaman zaman gerilim yaşadığı Fenerbahçe ile ilişkileri konusunda, “Aziz Yıldırım ile daha önce görüştük. Bu bakımdan diyaloglar daha dostane olmalı” dedi.

AZİZ YILDIRIM BENİ TEBRİK ETTİ'

Geçmişte F.Bahçe’de görev yapması konusunda gelişmeler yaşandığını anlatan Güneş, “Şimdi olmaz ya, olmaz.. Fenerbahçe için de benim için de olmaz. Zamanında teklif geldi ama olmadı, gitmedik” diye konuştu. Rekabetin her zaman olması gerektiğini ancak bunun dostlukla yürümesi gerektiğini söyleyen Güneş, “Ben Obradovic’i tebrik ettim. Aziz bey de şahsıma şampiyonluğumuz için tebrik yazısı gönderdi” ifadelerini kullandı.

'BİRİ 'KORKAK', BİRİ 'PARACI' DİYOR'

“TV’lerdeki yorumcular ispatlayamayacakları şeyleri konuşuyorlar. Sizin de karşılık verme şansınız yok. Haksızlık oluyor. Bir iş yaparsın eleştirilirsin. Hayali bir şey söylüyorsun cevap istiyorsun. “Erman ‘Korkak’ diyor, öbürü ‘Paracı’ diyor. Bu söylenenlerin hiç biri doğru değil. Bir fikir her şekilde söylenebilir. Karşı taraf anlamak istemiyorsa yapacak bir şey yok. Sakin kalmaya çalışıyorum. Bizim aldığımız görev sorumluluk duygusu istiyor.”

'VOLKAN ÇOK ÜZDÜ, FABRİ SİNİRLENDİRDİ'

Bu sezon iki kez çok sinirlendim. Fenerbahçe maçında çok sakindim. Hakem saldırıya uğrayınca ben sakinleştirmek için kenara geldim. Kjaer üstüme gelince elimle ‘Sus’ dedim. Üstüme gelince çekildim. Fakat fotoğraflarla algı yaptılar. Kaleci Volkan basın toplantısında ‘Şenol hocaya söyledim’ dedi. Çok üzüldüm. Madem medyaya konuşuyorsun, ne söylediğini de söyle. Volkan bana geldi, ‘Şu oyuncu şöyle kötü’ dedi, laflar söyledi. Volkan, oyuncu sana ne söylediyse medyaya söyle. Bana ne şikayet ediyorsun? Ve sahada oyuncuları toplayıp niye provoke ediyorsun? Olaylardan uzak durmaya çalışırken üstüme geliyorlar, ne yapabilirim?

'RİSKE GİRDİ, GOL YEDİ'

Sezonda çok kime kızdım? Fabri’ye kızdım. Çok topla oynadı, gol yedi. Diyorum ki, topla oynarsan rakip üstüne geliyor, o riski niye alıyorsun? Tosic de maceracı. Topu veriyor sonra gidip alıyor. Fabri’ye 2-3 kez kızdım. Risk alacak ama görev, sorumluluk olmalı. Geride yapacağın hata golü getirir.”

'BENİ FATİH TERİM'LE KIYASLAMAYIN'

“Futbolda her zaman teknik adamlar birbiriyle karşılaştırılıyor. Ancak bu doğru değil. Beni Terim ile kıyaslamalarına karşıyım. Herkesin farklı bir tarafı var. Ayrıca herkesin bir anlaşması var. Benim Futbol Federasyonu’nda hala param var. Hürriyet’ten Mehmet Arslan’a dosya verdim, duruyor. Futbol Federasyonu ‘Yetimin hakkını yedirmeyiz’ diyor ama benim paramı vermediler. Ben sesimi çıkarmadım. 1.5 milyon doların üstünde bir para söz konusu.”

'DİZİLERLE KAFAMI DAĞITIYORUM'

“Güneş Filozof’ diyorlar. Filozoflara saygısızlık olur. ‘Yaşamak için çalışıyorsun, neden çalışarak kendini öldürüyorsun.’ Kendimi yıpratıyorum. Ben koşuşturup hepsini yapmaya çalışıyorum. Saf ve basit adamım. Küfür sevmem, söyleyene de kızarım.” “Boş günüm nasıl geçiyor? Bu bende 2-3 yıldır olan bir şey, TV izlerken çalışıyorum. Dizilere göz gezdiriyorum. Ama bu arada kafamı dağıtıyor ve çalışıyorum. İşimle ilgili notlar alıyorum.”