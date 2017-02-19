Şenol Güneşten Galatasaray derbisi yorumu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde ve sonrasında açıklamalarda bulundu.

Güneş maç öncesi şunları söyledi:

"UEFA ayrı, lig ayrı. Her maç kendi içerisinde ayrı. Biz sadece kendi işimize bakacağız. Futbola odaklanacağız. Futbol oynayıp emeğimizin karşılığını almaya çalışacağız. Bugünkü rakibimiz savunma özelliği itibari ile öne çıkan bir takım. 24 gol yemişler. Birçok maçta gol yemediler bir nevi. Maçın kağıt üzerinde favorisi görünmemiz doğaldır ama önemli olan bunun sahaya yansımasıdır. Sahaya çıkıp bugün de en iyisini yapacağız."

Deneyimli hoca, maçın ardından ise şu ifadeleri kullandı:

"Oyunun tamamına baktığımız zaman oyun üstünlüğü genelde bizdeydi. Rakibin çıkmasına izin vermemeye çalıştık. Rakibin savunma oynayacağını biliyorduk.

Futbol ciddi bir oyundur. Biz işimizi ciddiyetle yapacağız. Galatasaray büyük camia. Her maç 3 puandır. Bizim perşembe önemli bir maçımız var. Turu geçmemiz gerekiyor. Maç dediğiniz, zamanı gelince oynanır, konuşulur ve biter. "