Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
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"270 dakikamız var"

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İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

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Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.
Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

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Şenol Güneş'ten flaş karar

Derbi yenilgisi sonrası Şenol Güneş kafaları karıştıran bir karar verdi.

Şenol Güneşten flaş karar

'Konuşacak bir şeyim yok' diyerek basın toplantısını kısa tutan Güneş, aldığı yeni kararı futbolcularına açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre tecrübeli çalıştırıcı futbolcularına iki gün izin verdi. Siyah-Beyazlılar çarşamba akşamına kadar izin yapacak.

Bilindiği gibi takvimde Beşiktaş'ın kupada Fenerbahçe ile perşembe günü maçı var.

Kocaman yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın çok net sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bizi yumuşatmak ve farklı yerlere mesaj vermek için bunu yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

Sezon sonu yollar ayrılıyor

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Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'a 3 kötü haber birden


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Şenol Güneş'ten flaş karar

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Sezon sonu yollar ayrılıyor

Sezon sonu yollar ayrılıyor

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