Şenol Güneşten flaş karar

Derbi yenilgisi sonrası Şenol Güneş kafaları karıştıran bir karar verdi.

'Konuşacak bir şeyim yok' diyerek basın toplantısını kısa tutan Güneş, aldığı yeni kararı futbolcularına açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre tecrübeli çalıştırıcı futbolcularına iki gün izin verdi. Siyah-Beyazlılar çarşamba akşamına kadar izin yapacak.

Bilindiği gibi takvimde Beşiktaş'ın kupada Fenerbahçe ile perşembe günü maçı var.

Kocaman yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın çok net sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bizi yumuşatmak ve farklı yerlere mesaj vermek için bunu yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.