Şenol Güneşte son dakika!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'le nihayet anlaşmaya varıldı.

Fikret Orman'ın 2 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren ve 3 milyon Euro isteyen Güneş, 2.5 milyon Euro'ya 'Evet' dedi. Tecrübeli teknik adamla yıllık 2.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'la iki sezondur üst üste şampiyonluğa ulaşan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlı ekipte kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu.

2 milyon Euro'yu geri çevirdi, 3 istedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'le görüşmesinde deneyimli hocaya 2 milyon Euro önermişti ancak Güneş bu teklifi geri çevirerek 3 milyon Euro istediğini bildirmişti.

2.5 milyon Euro'da anlaştılar

Bunun üzerine Orman, teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardı. Güneş, Orman'ın bu 2.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ederek Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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