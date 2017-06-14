Şenol Güneşte son dakika!

Şenol Güneş'te son dakika!
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'le nihayet anlaşmaya varıldı.
Fikret Orman'ın 2 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren ve 3 milyon Euro isteyen Güneş, 2.5 milyon Euro'ya 'Evet' dedi. Tecrübeli teknik adamla yıllık 2.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Beşiktaş'la iki sezondur üst üste şampiyonluğa ulaşan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlı ekipte kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu.
2 milyon Euro'yu geri çevirdi, 3 istedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'le görüşmesinde deneyimli hocaya 2 milyon Euro önermişti ancak Güneş bu teklifi geri çevirerek 3 milyon Euro istediğini bildirmişti.
2.5 milyon Euro'da anlaştılar
Bunun üzerine Orman, teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardı. Güneş, Orman'ın bu 2.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ederek Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
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