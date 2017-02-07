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Şenol Güneş'in korktuğu başına geldi!

Fenerbahçe ile oynanan derbiden önce Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in yaşanacak gerilimi önceden gördüğü ve bunu oyuncuları ile paylaştığı ortaya çıktı.

Şenol Güneşin korktuğu başına geldi!

Takımın kaptanları Oğuzhan Özyakup ve kaleci Tolga Zengin ile görüşen Güneş’in “Fenerbahçeli futbolcular bizi tahrik edecektir. Pozitif olun ve onlara uymayın. Maçı bu şekilde kazanmak isteyeceklerdir” dediği öğrenildi ancak buna rağmen özellikle Tosic’in RVP ile yaşadığı olaylar tecrübeli teknik adamı çıldırttı.

Olaylı 90 dakikanın ardından soyunma odasında konuşan Güneş, “Dediğim oldu, tuzağa düştük. O pozisyonda bizim lehimize faul verilmişti ama Tosic, RVP’nin oyununa gelip kırmızı kartı gördü.Bunlar çok önemli şeyler, daha soğukkanlı olmak zorundaydık” dedi.

Sırp oyuncu da hatasının farkında olduğunu belirtip herkesten özür diledi.

YÖNETİCİLER ŞAŞKIN: "HOCAYI VE OĞUZHAN'I HİÇ BÖYLE GÖRMEDİK"

Beşiktaş Yönetimi de derbinin ardından durum tespitinde bulundu. Bazı yöneticiler özellikle teknik direktör Şenol Güneş’in ve Oğuzhan Özyakup’un gösterdikleri sinirli tavırlara anlam veremediklerini belirtip, “Özellikle kaptan Oğuzhan’ın daha bilinçli ve sakin olması gerekirdi. Şenol Hoca’nın da o gergin hallerine hiç alışkın değiliz. İlk kez onları böyle gördük. Neden böyle yaptılar anlamadık” şeklinde yorumlarda bulundular.

AHMET NUR ÇEBİ: DOĞRU KARARLARI KURUMLAR VERECEK

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ise yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti. Çebi “Bundan sonra top Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Türk futboluna katkı sağlayacak doğru kararları kurumlar verecek. Herkes haklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nda arayacak” dedi.

BERK HACIGÜZELLER: "BİZ BÖYLE KAZANMAK İSTEMEZDİK"

Beşiktaş’ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Berk Hacıgüzeller de olaylı Fenerbahçe derbisine yönelik açıklamalarda bulundu. Hacıgüzeller, “Camia olarak böyle kazanmış olmayı istemezdik. Hiçbirimizin içine sinmezdi. Futbol bir spor dalı ve futbol içerisinde olamayacak şeyler için de hazırlıklı olmak gerektiği ortaya çıkıyor. Rakipten önce futbola konsantre olmalarını beklemek işin doğasıdır ve efendiliğidir. Bu durum hakemlerin de işini kolaylaştırıcı bir unsurdur” ifadelerini kullandı.

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Haberturk

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