Şenol Güneşin ilk transferi

Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncuyu 1+1 yıllık imzaya ikna etti. Sezonluk 2.5 milyon euro garanti para kazanacak olan Demba Ba, futbolu Siyah-Beyazlı kulüpte bırakmak istediğini de yöneticilere iletti.

BEŞİKTAŞ, Demba Ba aşkı mutlu sonla noktalanıyor. Siyah-Beyazlı kulüpte oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Senegalli oyuncu, son şampiyonlukta da takım kadrosunda yer almıştı. Çin’e gittikten sonra ayağı kırılan ve sahalara dönüşü çok uzun süren Demba Ba devre arasında Beşiktaş forması giymeyi çok istemişti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de ısrarlarına rağmen yönetim daha hazır olan bir golcü olarak gördüğü Vagner Love’da karar kılmış, Demba Ba’yı beklemeye almıştı.

PAZARTESİ GÜNÜ SÖZ KESİLEBİLİR

Bu gelişmeler üzerine Göztepe’yle yarım sezonluk anlaşma yapan Demba Ba burada hem oynadı, hem de eski performansına ulaşacak potansiyeli bulunduğunu gösterdi. Bu performansıyla da kendisine yeniden Beşiktaş kapılarını açmayı başardı. Göztepe’nin sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmeyen Demba Ba, Beşiktaş yönetimiyle tekrar temasa geçip, imza atmaya razı oldu. 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Demba Ba’nın pazartesi günü imza atması bekleniyor. Demba Ba yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak.

TAM BİR TAKIM OYUNCUSU

Son şampiyonluk sezonunda Beşiktaş’ın kadrosunda yer alan Demba Ba, Teknik Direktör Şenol Güneş’in de çok istediği isimler arasındaydı. Şenol Güneş Demba Ba için yönetime verdiği raporda, “Çok iyi bir profesyonel. Oynasa da oynamasa da kesinlikle sorun yapmıyor. Her hocanın çalışmak isteyeceği bir oyuncu. Saha içinde taktik disipline sağdık ve takım sorumluluğuyla hareket ediyor” yorumunda bulunmuştu.