Şenol Güneşin başına pet şişe atıldı

Karşılaşmadan sonra tribünden atılan bir pet şişe Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş’in başına isabet etti.

Karşılaşmadan sonra tribünden atılan bir pet şişe Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş’in başına isabet etti. Güneş bir süre acıyla başını tutarken, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın soyunma odasına girmesi için meslektaşına yardımcı olmaya çalıştığı gözlendi.

‘Sevmeyen atmıştır’

Şenol Güneş, maç sonrasında kendisine atılan yabancı cisimle alakalı da ilginç ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Niye atıldı bilmiyorum ama sevmeyen biri atmıştır. Genelde Bursalılar beni seviyor ama demek ki kötülük yapmışız ki birine o atmıştır. Öyle bakmak lazım” dedi.