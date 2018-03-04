Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.

Şenol Güneş'e Trabzon'da protesto!

Trabzon’a gelen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’e havalimanında bazı taraftarlar "Trabzon’u sattın" derken, Güneş duruma tepki gösterdi. Güneş, grup için, "Ya Fenerbahçe ya biri getirdi onları" dedi.

Şenol Güneşe Trabzonda protesto!

Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor’a konuk olacak olan Beşiktaş, karşılaşma için bu kente gitti.

Takımı havaalanında karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarları, futbolcular ve teknik heyet lehine tezahüratlarda bulunurken, bu ekibin içine girmiş olan birkaç Trabzonspor taraftarı, Teknik Direktör Şenol Güneş’e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve "Trabzon’u sattın" dedi. İlk başta Güneş, bu söylemi duymazdan gelirken, aynı taraftarlar tekrar Şenol Güneş’e "Trabzon’u sattın" ifadelerini kullandı. İkinci kez tepki gösterilmesi üzerine otobüsün kapısından dışarıya sarkan Şenol Güneş, "Ben kimi satmışım? Esas siz Trabzon’u satıyorsunuz" cevabını verdi.

ŞENOL GÜNEŞ: "YA FENERBAHÇE YA BİRİ GETİRDİ ONLARI"

Güneş’in cevap vermesinin ardından otobüs hareket ederken, taraftarların yeniden tepki göstermesi üzerine Şenol Güneş, takım otobüsünü durdurarak bu kez polislere tepki gösterdi. Bir polisin yanına giden Güneş, "Burada suçlu sizsiniz. Bunlar paralı kişiler. Bunları siz gözaltına almıyorsunuz. Bunları araştırın. Ya Fenerbahçe ya biri getirdi onları" dedi. Bunun üzerine polis, Trabzon taraftarlarını otobüsün geçtiği bölgeden uzaklaştırdı. Kafile, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Beşiktaş'a Pepe müjdesi

Beşiktaş'a Pepe müjdesi

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ta Pepe depremi

Beşiktaş'ta Pepe depremi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaşa Pepe müjdesi

Beşiktaş'a Pepe müjdesi

Beşiktaş'ın, F.Bahçe ile oynadığı kupa derbisinde Soldado'nun darbesiyle sakatlandığı açıklanan Portekizli stoperin, 10 Mart'ta Gençlerbirliği ile yapılacak karşılaşmada bile özel kramponla oynama ihtimali bulunuyor.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Beşiktaşta Pepe depremi

Beşiktaş'ta Pepe depremi

Beşiktaşlı Pepe, sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.
Şenol Güneşe Trabzonda protesto!

Şenol Güneş'e Trabzon'da protesto!

Trabzon’a gelen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’e havalimanında bazı taraftarlar "Trabzon’u sattın" derken, Güneş duruma tepki gösterdi. Güneş, grup için, "Ya Fenerbahçe ya biri getirdi onları" dedi.
Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar

"Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sert açıklamalarda bulundu.
Pazar gününden sonra uyarlanmış bir senaryoydu

"Pazar gününden sonra uyarlanmış bir senaryoydu"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-2 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Talisca: Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım

Talisca: "Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Talisca maç sonu açıklamalarda bulundu.
Derbide kavga ve kırmızı kart

Derbide kavga ve kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alper Potuk, Volkan Demirel ve Quaresma kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Olaylı derbide Fenerbahçe avantajı kaptı

Olaylı derbide Fenerbahçe avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Olaylı derbide Alper Potuk, Volkan Demirel ve Quaresma kırmızı kart gördü.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....