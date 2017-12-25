Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler, 1 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İspanyollara 'Evet' dedirtmek üzere. Fenerbahçe yönetimi, ülkesine dönmek isteyen Gaitan'ı ikna etmek hedefiyle tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.
Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayırdı.
Zlatan Ibrahimovic bombası

Zlatan Ibrahimovic bombası

Beşiktaş taraftarlarının "Come to Beşiktaş" akımı, transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala yeniden başladı.
Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu 'Beşiktaş JK' olarak değiştirdi.
Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.

Şenol Güneş'e operasyon! İstifa...

Beşiktaşlı yöneticiler, ‘Şenol Güneş İstifa’ etiketi için “Hocamıza operasyon yapılmak isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneşe operasyon! İstifa...

Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Twitter'da "Şenol Güneş İstifa" etiketi açıldı. Bu durum siyah-beyazlı camiada büyük rahatsızlık yaratırken, taraftarlar, durumu fark edince, "Şenol Güneş'i Yedirmeyiz" etiketi ile karşılık verdi. Beşiktaş yönetimi ise bolt hesapların kullanıldığını düşündüğü, "Şenol Güneş İstifa" etiketi için araştırma başlattı. Siyah-beyazlı idareciler, yaşanan bu gelişmeyi "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'e birileri tarafından operasyon yapılmak isteniyor. Ancak hocamızı yedirmeyiz" sözleriyle değerlendirdiler.

'Hocamıza güveniyoruz'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, ligin ilk yarısında beklentilerinden fazla puan kaybettiklerini söyledi. Albayrak, "Enteresan bir lig yaşıyoruz. Herkes yarışın içinde, 3 maç kazanan sıralamayı değiştiriyor. Biz hocamıza güveniyoruz. İkinci yarıda kalitemizi sahaya yansıtıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Zlatan Ibrahimovic bombası

Zlatan Ibrahimovic bombası

Fikret Orman Arda Turan'ı açıkladı

Fikret Orman Arda Turan'ı açıkladı

Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle


 

Sabah

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Zlatan Ibrahimovic bombası

Zlatan Ibrahimovic bombası

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Şenol Güneşe operasyon! İstifa...

Şenol Güneş'e operasyon! İstifa...

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Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

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Heyecanlandıran paylaşım: "Come to Beşiktaş"

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Beşiktaşta Quaresma - Negredo krizi sürüyor

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