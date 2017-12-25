Şenol Güneşe operasyon! İstifa...

Beşiktaşlı yöneticiler, ‘Şenol Güneş İstifa’ etiketi için “Hocamıza operasyon yapılmak isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Twitter'da "Şenol Güneş İstifa" etiketi açıldı. Bu durum siyah-beyazlı camiada büyük rahatsızlık yaratırken, taraftarlar, durumu fark edince, "Şenol Güneş'i Yedirmeyiz" etiketi ile karşılık verdi. Beşiktaş yönetimi ise bolt hesapların kullanıldığını düşündüğü, "Şenol Güneş İstifa" etiketi için araştırma başlattı. Siyah-beyazlı idareciler, yaşanan bu gelişmeyi "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'e birileri tarafından operasyon yapılmak isteniyor. Ancak hocamızı yedirmeyiz" sözleriyle değerlendirdiler.

'Hocamıza güveniyoruz'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, ligin ilk yarısında beklentilerinden fazla puan kaybettiklerini söyledi. Albayrak, "Enteresan bir lig yaşıyoruz. Herkes yarışın içinde, 3 maç kazanan sıralamayı değiştiriyor. Biz hocamıza güveniyoruz. İkinci yarıda kalitemizi sahaya yansıtıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Sabah