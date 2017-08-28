Şenol Güneş zaman istedi

Güneş, ekip olarak ilerleyen haftalarda daha etkili bir görüntü sergileyeceklerini söyledi.

Bursa karşılaşmasının ardından basın mensuplarına konuşan Güneş, “Aramıza katılan isimler lige verilen arada daha iyi konuma gelecekler. Önümüzdeki ay Şampiyonlar Ligi maçları da başlıyor. Ligde zorlu bir mücadele olacak. Geniş kadroda yer alan herkese görev düşecek, sıra gelecektir. İsimlere bakmıyoruz. Maça göre kim iyi durumda ise onu tercih ediyoruz. Beni asıl mutlu eden, kadrodaki tüm isimlerin her maç oynayabilme adına son derece istekli ve arzulu olmaları... Tam olarak ritmimizi bulmamız için zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

‘Asla ayrım yapmam’

Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Gary Medel’i Bursaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlatmasıyla ilgili yapılan eleştirileri de değerlendiren Güneş, “Oynayan ile oynamayan arasında asla aynım yapmam. Yedek oyuncu sahaya girer, maçı çevirir. Önemli olan takıma verilecek katkıdır. Aradan sonra lig ve Avrupa’da çok daha farklı ve pozitif yönde yol kat etmiş bir takım göreceğiz. Her geçen hafta üstüne koyarak devam edeceğiz” yorumunu yaptı.