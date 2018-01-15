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Şenol Güneş yeni transferi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının bugün yaptığı antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş yeni transferi açıkladı

Deneyimli çalıştırıcı, kulübün yeni basın danışmanı Altuğ Atalay'ı tanıttı. Atalay, daha önce uzun yıllar Trabzonspor’da görev yapmıştı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, kampın kendileri adına çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Kamp yeri çok güzeldi, tesisin imkanları çok iyiydi. Kampta iyi çalışıp, iyi beslenip, dinlenirsiniz. Takım için de iyi bir kamp oldu. Hazırlık önemli tabii ama asıl önemli olan lige iyi başlamak. Umarım güzel maçlar oynarız. Ufak sakatlıklar vardı. Kaleci Utku'nun sakatlığı vardı, ama antrenmana çıkacak gibi gözüküyor. Tosic'in sıkıntısı vardı ama o da iyi görünüyor. Adriano bir iki idman kaçırdı ama problemi yok" dedi.

"VIDA FİZİK OLARAK HAZIR"

Yeni transfer Vida ile ilgili yorum yapan Güneş, "Vida gayet uyumlu ve iyi. Fizik olarak da hazır. Zaten tecrübeli bir isim. Oyun olarak geriye sarklamaları oldu, bunu çözmek zaman alabilir. Oyuncuların geriye çekilmesi bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bunu çözeceğiz" diye konuştu.

"ELDEKİLERİN KIYMETİNİ BİLELİM"

Golcü transferi ile ilgili bilgi veren Güneş, "Bunlarla ilgili başkan açıklama yapıyor. Başkan son kararı verdikten sonra bir söz söylemek doğru değil. Genel olarak fikrimizi söyledik. Larin ile görüşüldüğünü biliyorum ama idmana çıkmadan net bir şey diyemem. Bir başka isim de alınabilir, giden gelen olacaktır. Bunları gündeme sokmak yerine eldekilerin kıymetini bilelim. Mühim olan takımın başarılı olması" ifadelerini kullandı.

"HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR LİG OLSUN"

Lig yarışının sonunda hak edenin şampiyon olmasını istediğini belirten Güneş, şunları söyledi:

"Güzel maçların olmasını ve fair-play içerisinde olmasını diliyorum. Futbol zevki artmalı. Antrenörleri yarıştırmak yerine futbolun güzelliğini sunmak ve bunu beklemek gerekir. Medyaya da bize de görev düşüyor. Provoke etmeden bunu yaparsak, güzel maçlar da olur. Hak edenin kazandığı bir lig olsun."

"YENİ TRANSFERİMİZ GÖKHAN TÖRE"

Kendisinin başka bir takımda yer alan oyuncuya teklif yaptığı iddiası ile ilgili konuşan Güneş, "Konuşulanlar oluyor. Bizimle ilgili de oluyor. Herkes kendine göre gündem oluşturuyor, bizim bunlarla ilgili bir şeyimiz yok. Profesyonel bir oyuncuya başka bir kulüpteyken teklif yapmam için kulübe söylemem gerekir. Bunu bilmiyor herhalde yazan arkadaşlar, ben böyle bir şey yapabilir miyim" dedi.

Gökhan Töre'nin idmanlara başladığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Yeni transferimiz Gökhan Töre oldu. Çok uzun süre ayrı kaldı, tesise ve takıma alışsın diye erkenden başlattık. Şu an düz koşu yapıyor, yakın dönemde toplu çalışmalara da başlayacak" ifadelerini kullandı.

"TAKIM İYİ OLURSA PAZARLAMAK KOLAY, KÖTÜ OLURSA PAZARLAMAK ZOR OLUR"

Kulübün yaptığı yeni iletişim kampanyası ile ilgili yorum yapan Güneş, "Kulübün yaptığı bir şey. Farklı buluyorum, güzel buluyorum. Pazarlamayı önemsiyoruz da, ben takımı daha çok önemsiyorum. Takım iyi olursa pazarlamak kolaydır, kötü olursa pazarlamak zor olur" diye konuştu.

"CENK'İN İYİ İŞLER YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak Cenk Tosun ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, "Cenk'in ilk maçını olumsuz bulmadım. Rakip daha iyiydi. Rakibin sürekli hücumda olması, Everton'ın savunma oynaması, Cenk'in ileride tek başına kalmasını ortaya çıkardı. Olumlu işler yaptığını düşünüyorum. 2 yıldır geliştirdiği şeyleri yapmaya çalıştı. Ama asıl etkili olduğu şeyler önde yaptıkları, pek fırsat gelmedi. İyi işler yapacağını düşünüyorum, o ligde oynamak için kalitesi var" diyerek sözlerini noktaladı.

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