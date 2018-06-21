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Şenol Güneş, Wahbi Khazri transferinin hemen bitirilmesini istiyor

Beşiktaş, Tunus Milli Takımı'nın 10 numarası Wahbi Khazri'yi transfer etmekte kararlı.

Şenol Güneş, Wahbi Khazri transferinin hemen bitirilmesini istiyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in bu transferin hızlı bitmesi için rapor verdiği belirtildi. Khazri'yi iki yıllığına kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar İngilizler'e satın alma opsiyonu ve bir sonraki satıştan pay teklif edecek.

Transferde yavaş yavaş somut adımlar atmaya hazırlanan Beşiktaş'ta, 10 numara pozisyonu için en güçlü adaylardan biri olan Wahbi Khazri için temaslar sıklaştı.

Şu anda Tunus Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan ve İngiltere'ye karşı forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun transferinin hızlandırılması için teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime rapor verdiği öğrenildi.

İngiltere maçında 85 dakika oyunda kalan Khazri'nin 10 numara olmasına karşın mücadeleci futbolunu beğenen Güneş'in takım oyununa uygun bir isim olduğu için de olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

24 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Bonservisi Sunderland'de olan ancak geçtiğimiz sezonu Rennes takımında kiralık olarak geçiren Khazri, özellikle attığı gollerle dikkat çekti. Ligdeki 24 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yapan Tunuslu oyuncunun da Dünya Kupası'nın ardından Beşiktaş'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sunderland'den Khazri'yi iki yıllığına kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar İngilizler'e satın alma opsiyonu ve bir sonraki satıştan pay teklif edecek.

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