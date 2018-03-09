Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.

Şenol Güneş takıma neşteri vuruyor

Şenol Güneş, Vagner Love'un yerine Negredo'ya şans tanıyacak. Tecrübeli hoca Lens'i de kulübeye çekerek maça M.Pektemek'le başlayacak.

Şenol Güneş takıma neşteri vuruyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği önünde minik bir revizyon yapacak. Tecrübeli hoca Vagner Love'un yerine Trabzonspor maçındaki müthiş performansı nedeniyle Negredo'yu oynatacak.

Güneş'in yeterli verim alamadığı Lens'in yerine ise sağ kanatta M.Pektemek'i oynatacağı öğrenildi.

PEKTEMEK İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Mustafa Pektemek'in idmanlardaki performansından çok memnun olan Şenol Güneş'in bu oyuncuyla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Lens'in bu karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

TOSİC-MEDEL YİNE BİRLİKTE

Güneş' in sakatlığı olan Pepe'nin yerine geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel ikilisini oynatacağı belirlendi. Ancak Başakşehir maçını da düşünen Güneş'in 3 sarı kartlı Medel'i uyaracağı öne sürüldü.

Eyvah! Talisca'ya astronomik teklif

Eyvah! Talisca'ya astronomik teklif

Oğuzhan da Premier Lig'e gidiyor

Oğuzhan da Premier Lig'e gidiyor

Beşiktaş, Trabzonspor'un genç yıldızını transfer etmiş!

Beşiktaş, Trabzonspor'un genç yıldızını transfer etmiş!


 

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Şenol Güneş takıma neşteri vuruyor

Şenol Güneş takıma neşteri vuruyor

Şenol Güneş, Vagner Love'un yerine Negredo'ya şans tanıyacak. Tecrübeli hoca Lens'i de kulübeye çekerek maça M.Pektemek'le başlayacak.
Eyvah! Taliscaya astronomik teklif

Eyvah! Talisca'ya astronomik teklif

Beşiktaş’a geldiği günden beri oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca ile Fransız Monaco’dan sonra İngiltere’nin Wolverhampton Wanderers kulübünün de ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi.
Oğuzhan da Premier Lige gidiyor

Oğuzhan da Premier Lig'e gidiyor

Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satan ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili günün bomba iddiası Ada'dan geldi.
Beşiktaş, Trabzonsporun genç yıldızını transfer etmiş!

Beşiktaş, Trabzonspor'un genç yıldızını transfer etmiş!

Türkiye'nin Şanlıurfaspor'da darp edildiği dönemde tanıdığı Mertcan Çam'ın Beşiktaş'a transferinin perde arkası ortaya çıktı.
Taliscanın yerine o geliyor

Talisca'nın yerine o geliyor

Beşiktaş, sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Talisca için önlemini aldı.
Alvaro Negredodan mesaj var

Alvaro Negredo'dan mesaj var

Fenerbahçe'nin ardından Trabzon karşısında da 2 asistle yıldızlaşan Negredo'dan mesaj var.
Eyvah! Premier Lig ekipleri onun için geliyor

Eyvah! Premier Lig ekipleri onun için geliyor

Cenk Tosun'u ara transfer döneminde Everton'a 23 milyon avroya satan Beşiktaş bir başka yıldızını daha İngiltere'ye gönderebilir.
Cenk Tosuna kötü haber

Cenk Tosun'a kötü haber

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.
Beşiktaşa Pepe müjdesi

Beşiktaş'a Pepe müjdesi

Beşiktaş'ın, F.Bahçe ile oynadığı kupa derbisinde Soldado'nun darbesiyle sakatlandığı açıklanan Portekizli stoperin, 10 Mart'ta Gençlerbirliği ile yapılacak karşılaşmada bile özel kramponla oynama ihtimali bulunuyor.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

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Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

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İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

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Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
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"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

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Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....