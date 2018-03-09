Şenol Güneş takıma neşteri vuruyor

Şenol Güneş, Vagner Love'un yerine Negredo'ya şans tanıyacak. Tecrübeli hoca Lens'i de kulübeye çekerek maça M.Pektemek'le başlayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği önünde minik bir revizyon yapacak. Tecrübeli hoca Vagner Love'un yerine Trabzonspor maçındaki müthiş performansı nedeniyle Negredo'yu oynatacak.

Güneş'in yeterli verim alamadığı Lens'in yerine ise sağ kanatta M.Pektemek'i oynatacağı öğrenildi.

PEKTEMEK İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Mustafa Pektemek'in idmanlardaki performansından çok memnun olan Şenol Güneş'in bu oyuncuyla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Lens'in bu karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

TOSİC-MEDEL YİNE BİRLİKTE

Güneş' in sakatlığı olan Pepe'nin yerine geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel ikilisini oynatacağı belirlendi. Ancak Başakşehir maçını da düşünen Güneş'in 3 sarı kartlı Medel'i uyaracağı öne sürüldü.

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