Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas’a kazanmaya geldiklerini aktararak, "Oyun anlayışımız da öyleydi. Oyun üstünlüğümüz de vardı ama skor üstünlüğümüz olmadı." dedi.

Öne geçmeleri gereken maçta beklenmedik bir golle geriye düştüklerini dile getiren Güneş, iki golde de aynı şeyi yaşadıklarını söyledi.

Güneş, rakibe göre daha net pozisyonlar bulduklarına ancak gol atamadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Rakip dirençli, inançlı oynadı. Son bölümlerde oyun disiplininden koptuk, rakip de bunu kullandı. Sivasspor’u tebrik ediyorum. Zaman zaman benim ağzımdan konuşuluyor. Şimdi açıklama yapayım. Hiçbir takımın nasıl oynadığıyla ilgili benim eleştirim olmaz. Bu rakip takımın oyun anlayışı. Malatya’da, Kayseri’de, burada savunma anlayışıyla oynadılar biz açamadık diye benim şikayetim olmadı ama sadece zaman geçirmeye dönük oyun anlayışına hakemlerin izin vermesini doğru bulmadığımı söyledim. Bugün de Sivasspor onu yapmadı, tam tersine top oynamaya çalıştı, çıktı, gol attı. Buradaki algı operasyonunu anlamakta zorluk çekiyorum."

Kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kaybettiklerini belirten Güneş, "Son bölümdeki disiplinsizlik dışında kazanma şansımız olabilirdi. İki kötü gol yedik. Kaçan gollerimiz var. Daha fazla pozisyon bulabilir, daha çok kazanma arzumuz olabilirdi, onları yapamadık ama bu oyunla da kazanmamız gerekirdi." değerlendirmesini yaptı.

İspanyol oyuncu Alvaro Negredo’nun oyundan alınmasının sorulması üzerine Güneş, oyuncunun herhangi bir sakatlığının olmadığını, oyun anlayışıyla ilgili bir değişiklik olduğunu dile getirdi.

"Başarısızlıksa sorumlusu benim"

Güneş, ilk yarıda yaşadıkları puan kayıplarının hatırlatılması üzerine, "İlk yarıda en az 10 puan kaybımız var. Bugün hangi takımla çıksak 2-1 kaybederdik. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Eğer başarısızlıksa sorumlusu benim. Onu oyuncuya mal etmek doğru değil. Bütün oyuncular ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Bugün 3 puan da alsak eksik puanlarımız vardı. Bu beklediğimiz bir durum değildi, beklenmeyen bir durumla karşılaştık. Sivasspor da elinden gelen gayreti gösterdi, onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, iyi bir takım olduklarını ve sezonun ikinci yarısında puan farkını kapatacaklarına inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diğer takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmez, biz kendi işimize bakacağız. Bizim için kayıp puanlar var. Bu takım iyi işler yaptı, iyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. Daha çok çalışıp telafi etmek için uğraşacağız. Lig yarışı devam ediyor ama biz lider olmamız gereken bir durumdayken puan olarak oldukça geride kaldık. Beşiktaş’ın bu puan farkını kapatacağını düşünüyorum, iyi oyuncuları, iyi yönetimi, iyi bir camia var."