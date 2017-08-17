Şenol Güneş Selçuk İnanı Beşiktaşa çağırdı

Şenol Güneş Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'da gözden düşen Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı.
Birbirinden önemli transferler yapan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, Galatasaray’da son zamanlarda sıkça eleştirilen kaptan Selçuk İnan’ın peşine düştü.
TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Selçuk İnan’a, “Sözleşmeni feshedersen seni Beşiktaş’a isterim.” dedi.
Beşiktaş Pepe ve Negredo transferlerinden sonra son olarak Medel’i kadrosuna kattı.
Selçuk İnan, Galatasaray’ın Kayserispor ile oynadığı ligdeki ilk maçında forma giymedi.
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