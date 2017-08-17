Şenol Güneş Selçuk İnanı Beşiktaşa çağırdı

Galatasaray'ın Arda ve Asamoah transferlerini bitirmesi an meselesi

Cim Bom’un teknik direktörü İgor Tudor, 2 transfer daha istediğini yönetime iletti. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan ve Kwadwo Asamoah transferinde gaza bastı. Görüşmelerde büyük mesafe kat eden Aslan’ın iki transferi de bitirmesi an meselesi.