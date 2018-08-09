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İşte Güneş'in yeni 10 numarası

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Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Şenol Güneş: "Şartlar ne olursa olsun 2,3-0 yapabilirdik"

Şenol Güneş Lask Linz maçını değerlendirdi, zeminin oyunlarını etkilediğini söyledi.

Şenol Güneş: Şartlar ne olursa olsun 2,3-0 yapabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı değerlendirirken, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanma isteğimizi sahaya yansıtarak atacağımız gollerle avantaj yalkalamak istiyorduk. Şartlar ne olursa olsun 2,3-0 yapabilirdik. Onların bir Tolga'nın çıkardığı pozisyon dışında pozisyonları yoktu. Bizim net 4-5 net pozisyonumuz vardı. Saha şartlarına rağmen oyuncular elinden geleni yaptı.” dedi.

Vodafone Park’ta zeminin kötü olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Güneş, “Zeminle ilgili çalışmalar devam ediyor. Maalesef hem çalıştığımız hem de maç yaptığımız ortam oyun tarzımızla örtüşmüyor. Ancak bütün şartlara uyum sağlamamız gerekiyor. Zemin bizim iyi pas yapıp yön değiştirmemize engel oldu. Zeminin çok iyi olması lazım. Zaten kapanmak isteyen takım merkezi kapatıyor, biz de kanatlardan gitmek durumunda kalıyoruz. Merkezden şut atmak, ara pası atmak konusunda zorluk çektik. Daha akıcı futbol oynamamız için saha zeminin daha iyi olması gerekiyor. Hızlı oynamak için iyi bir zemine ihtiyaç duyuyoruz.” diye konuştu.

Oğuzhan konusunda da açıklama yapan Güneş, “Oğuzhan, yetenekli, yaratıcı bir oyuncu. Sorumluğu da var. Gidip gelecek; hem kendisi hücuma katılacak hem de ara pası atacak. Onları yapabilecek bir oyuncu. Dayanıklı bir oyuncu, hız olarak vites değiştirmede bazen sıkıntı yaşıyor. Bunu geliştirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vida ve Ospina’nın transferleri konusunda açıklama yapmaktan sakınan Güneş, “Transferle ilgili benim işim ama yönetim gerekli çalışmayı yapıyor. Gelen ve giden oyuncularla ilgilli onlar çalışıyor. Hoca hiçbir şeye karışmıyor diyorlar, çok karışıyorum aslında. Ben düşüncemi başkana, yönetime, oyuncular çok rahat söylüyorum ama ben medyaya söylemem. Konuşmalarımızdan alıntı yapıp olayı başka yerlere çekmeye gerek yok. Transferin ekonomik, teknik tarafları vardı. Teknik taraflarını sezon bitmeden söyledik. Bizim yapacağımız, çalışmak, çalışmak çalışmak.” demekle yetindi.

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