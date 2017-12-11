Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.
Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi.
Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.
"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.

Şenol Güneş: "Rakiple birlikte sanki biz de 10 kişi kaldık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Rakiple birlikte sanki biz de 10 kişi kaldık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Oyundan memnun olmayan deneyimli hoca, ikinci yarıda Kayserispor'un zaman geçirmeye çalıştığını ima etti. Şenol Güneş'in maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde;

Oyuna iyi başladık, 2 net pozisyon bulduk. Beklenmeyen bir şekilde gol yedikten sonra oyunun kontrolü kayboldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kalmış gibi oynadık, tempomuz düştü, pas yüzdemiz düştü, iyi ortalar gelmedi. Bireysel oynadık, yavaş oynadık. Bu da rakibin 1-1'e razı oyun anlayışına yardımcı oldu. Oyunu bozmaya oynayan, zaman geçirmeye oynayan bir oyuna alışık değiliz biz. Bu da bizim eksikliğimiz. Hakem bir penaltı verdı, %150 penaltı. Bunun üzerinde muhakeme yapanlar, kamuoyu oluşturanlar var. 20 dakika uzatma verse de yetmez, adam oynatmıyor. Konuşanlar var, topu oyuna sokmuyorlar. Ne yapalım, biz mi sokalım oyuna? Biz her maça çıkıp, futbol anlamında doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Eksiğimize bakıyoruz, artımıza bakıyoruz, futbol oynamaya çalışıyoruz.

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda dev rakip

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda dev rakip

Beşiktaş Kayseri'de 2 puan bıraktı

Beşiktaş Kayseri'de 2 puan bıraktı

TARİH YAZDIK TARİH!

TARİH YAZDIK TARİH!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaşa Şampiyonlar Ligi 2. turunda dev rakip

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda dev rakip

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih oldu.
Şenol Güneş: Rakiple birlikte sanki biz de 10 kişi kaldık

Şenol Güneş: "Rakiple birlikte sanki biz de 10 kişi kaldık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kayseride 2 puan bıraktı

Beşiktaş Kayseri'de 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Kayserispor karşısında pozisyon bulmakta oldukça zorlanan Beşiktaş, Cenk'in 45+1'de attığı golle 1 puanı aldı. Kayserispor'un golü ise Umut Bulut'tan geldi.
TARİH YAZDIK TARİH!

TARİH YAZDIK TARİH!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, lider çıkmayı garantilediği G Grubu'nda Alman temsilcisi Leipzig'e son maçında konuk oldu.
Dünya devi, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaşı istiyor

Dünya devi, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş'ı istiyor

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Bayern Münih, ikinci turda Beşiktaş'la eşleşmek istiyor.
Yardımcısını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

Yardımcısını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.
Oğuzhan Özyakup için reddedilemeyecek teklif

Oğuzhan Özyakup için reddedilemeyecek teklif

İngiliz spor haberi sitesi tribalfootball.com, Arsenal’in Oğuzhan için 11 milyon poundu gözden çıkardığını ve sahibi olduğu yüzde 30’luk payını da istemeyeceğini yazdı.
Beşiktaş Leipzige 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız forveti Olivier Giroud'nun Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....
Ryan Babel tepkisi

Ryan Babel tepkisi

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel’e verilen cezanın 1 maça indirilmesine tepki...