Şenol Güneş: "Rakiple birlikte sanki biz de 10 kişi kaldık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Oyundan memnun olmayan deneyimli hoca, ikinci yarıda Kayserispor'un zaman geçirmeye çalıştığını ima etti. Şenol Güneş'in maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde;

Oyuna iyi başladık, 2 net pozisyon bulduk. Beklenmeyen bir şekilde gol yedikten sonra oyunun kontrolü kayboldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kalmış gibi oynadık, tempomuz düştü, pas yüzdemiz düştü, iyi ortalar gelmedi. Bireysel oynadık, yavaş oynadık. Bu da rakibin 1-1'e razı oyun anlayışına yardımcı oldu. Oyunu bozmaya oynayan, zaman geçirmeye oynayan bir oyuna alışık değiliz biz. Bu da bizim eksikliğimiz. Hakem bir penaltı verdı, %150 penaltı. Bunun üzerinde muhakeme yapanlar, kamuoyu oluşturanlar var. 20 dakika uzatma verse de yetmez, adam oynatmıyor. Konuşanlar var, topu oyuna sokmuyorlar. Ne yapalım, biz mi sokalım oyuna? Biz her maça çıkıp, futbol anlamında doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Eksiğimize bakıyoruz, artımıza bakıyoruz, futbol oynamaya çalışıyoruz.