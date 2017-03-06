Şenol Güneş Quaresma ile görüştü

Başarılı çalıştırıcı, Rize maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasının yolunu tutan Quaresma’yla maç sonrasında görüştü.

Siyah-Beyazlılar’ın Rizespor’u 1-0’lık skorla geçtiği mücadeleye Ricardo Quaresma’nın ikinci yarıda oyundan alındığı sırada gösterdiği tepki damga vurmuştu. 64. dakikada yerini Tolgay Arslan’a bırakmasının ardından söylenerek direkt olarak soyunma odasının yolunu tutan Portekizli futbolcu için maçın ardından konuşan Şenol Güneş, “Basın toplantısının ardından konuşacağım. Neden tepki göstermiş göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Maç sonunda tecrübeli oyuncuyu yanına çağıran ve neden oyundan çıkarken kızdığını soran Güneş’e 33 yaşındaki futbolcunun, “Maç içerisinde takımıma beklenen katkıya gösteremediğim için kendime tepki gösterdim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dediği öğrenildi.

‘Kulübede olmanı beklerdik’

Quaresma’nın bu sözlerinin ardından Şenol Güneş’in ise, “Öyleyse özür dileyecek bir durum yok. Ama bu görüntü farklı yorumlara neden oldu. Oyundan alınınca bizimle birlikte kulübede olmanı beklerdik” ifadelerini kullandı. Oyuncusuna öğüt de vermeyi ihmal etmeyen 64 yaşındaki çalıştırıcı, “Önümüzde UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız kritik bir maç var. Hırsını Olympiakos’a sakla” dedi.

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