Şenol Güneş neşteri vuruyor

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Süper Lig’de son 4 haftada 6, son 10 haftada ise 16 puan kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, işleri yoluna koymak amacıyla ideal 11’inde radikal değişikliklere gitmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle son maçlarda performansıyla hayâl kırıklığı yaratan isimleri kulübeye çekecek.

Bu oyuncuların başında da Ricardo Quaresma geliyor. Şenol Hoca, Portekizli yıldızın çalışma azminden memnun. Ancak her zaman “Önemli olan oyuncunun sahada ne verdiğidir” diyen deneyimli teknik adam, Q7’nin yerine Jeremain Lens’e fırsat tanıyacak. Hollandalı oyuncu, Grandmedical Manisaspor ile oynanan ilk mücadele ve deplasmandaki Red Bull Leipzig karşılaşmasında sergilediği futbolla beğeni kazanmıştı. Güneş, artık Lens’e güvenme zamanının geldiği görüşünde ve pazar günü Osmanlıspor karşısında 30 yaşındaki futbolcu sağ kanatta görev yapacak.

CANER DE FORMA BEKLİYOR

Şenol Hocanın ilk 11’e yerleştirmeyi düşündüğü bir diğer isim de Gary Medel... Şilili oyuncunun Atiba Hutchinson’ın pozisyonunda forma giymesi bekleniyor. Güneş, Alvaro Negredo’ya da kadroda yer arıyor ve İspanyol santrforu ileri uçta Cenk Tosun’la birlikte görevlendirmek planları arasında. Öte yandan cezası biten Caner Erkin de hafta sonu sol bekte oynayabilir.

‘Şampiyonlar Ligi’ni unutun’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularından tamamen lige konsantre olmalarını istedi. Tecrübeli hocanın, “Bayern Münih’i kesinlikle bir kenara bırakın. Onu zamanı gelince düşüneceğiz. Şimdi önümüzdeki maçlara bakalım. Ligde çok puan kaybettik. Ligin ilk yarısında kalan iki maçımızı kayıpsız geçmek zorundayız” dediği öğrenildi.

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