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Şenol Güneş: "Ne bize, ne Bursaspor'a yarayan bir sonuç oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 sona eren Bursaspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş: Ne bize, ne Bursaspora yarayan bir sonuç oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Bursaspor maçıyla ilgili, ''Ne Bursaspor'a ne bize yarayan bir sonuç oldu.'' dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçta 2 puanı kaybettiklerini söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını ve 1-0 öne de geçtiklerini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

''2 tane anormal hatalarımız, pahalıya mal oldu. Rakibi oyuna ortak ettik, coşkusunu artırdık. İkinci yarıda pozisyonlarımız var. Beklenmeyen şekilde yediğimiz goller var, bunlar 2 puan kaybetmemize sebep oldu. Ne Bursaspor'a ne bize yarayan bir sonuç oldu. Bir puan için Bursaspor'u tebrik ediyorum. Bizim için de 'kaybettiğimiz 2 puan' diye düşünüyorum.”

Güneş, oyuncularından memnun olduğunu ancak fazla bireysel hata yaptıklarına dikkati çekti.

Öne geçtikten sonra 2. golü bulabileceklerini ancak bunu yapamadıklarını vurgulayan Güneş, "Bizim gibi büyük takımların yiyeceği goller değil. Bu tip pozisyonlarda böyle gol yemek doğru değil. Tam tersine rakip savunmadayken etkili pozisyonlarımız vardı, gole çeviremedik." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

Bir gazetecinin, şampiyonluk iddialarına ilişkin soruya Güneş, şu yanıtı verdi:

''Beşiktaş'ta her zaman hedef şampiyonluktur. Bugün de kazanmak için sahaya çıktık, kazanabilirdik. İster ben olayım, ister başkası, Beşiktaş takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Biz yarıştayız. Salı günkü maçı düşünüyoruz. Her maçı kazanmak için iyi futbol oynamaya çalıştık, salı günü de aynı şeyi yapacağız. Bugün kazanacak kadar iyi futbol oynadık."

Şenol Güneş, saha içinde yaşanan gerginlikler ve zeminle ilgili yöneltilen sorular üzerine, bu konularda konuşmak istemediğini dile getirdi.

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