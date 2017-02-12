Şenol Güneş meydan okudu!

Kara Kartal’ın şampiyon hocası, dünkü idmanda futbolcularına şu sözlerle özgüven aşıladı: Türkiye’nin en iyi oynayan futbol takımıyız. En iyi oyunculara sahibiz. Sezon sonuna kadar hedeflerimiz için çabamız, savaşımız sürecek!

Beşiktaş’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, dünkü takım çalışması öncesinde oyuncularıyla üst üste aldıkları 2 mağlubiyetle ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Güneş, Fenerbahçe ve Karabük yenilgleri sonrasında oyuncularına özgüven aşıladı. 64 yaşındaki çalıştırıcı, “Beşiktaş, her zaman hedeflerin takımıdır. Kasımpaşa ve Karabükspor maçlarında aldığımız yenilgiler bizi yıldıramaz. Türkiye’nin en iyi oynayan futbol takımıyız. En iyi oyunculara sahibiz. Sezon sonuna kadar hedeflerimiz için çabamız, savaşımız sürecek. Üst üste 2 maç kaybettik diye üzülmeyin. Daha sıkı çalışıp daha iyi bir geri dönüşe imza atacağız” sözlerini sarf etti.

Takıma izin verdi

Başarılı teknik adamın, dünkü idmanın sonunda ise oyuncularına 1 günlük izin vererek, “Yoğun bir maç programındayız. Fenerbahçe ve Karabük maçlarının yarattığı olumsuz havayı ortadan kaldırmak için tatilinizi iyi değerlendirin. Bu 2 maçı tamamen unutmuş olarak geri dönün ve Hapoel’e hazırlanalım” diye konuştu.