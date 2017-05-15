Şenol Güneş isyan etti: "Başakşehir maçına bakın"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bursaspor mücadelesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güneş, şunları söyledi:

'Bursa kora kor mücadele etti'

"Bursaspor kora kor mücadele etti. Bursa, Trabzon zaten futbol kentleri, yarışın içinde olmalılar. Umarım öyle olur. Hakem İngiltere'de oynanan bir maç gibi ikili boğuşmalara çok izin verdi. Öyle olunca agresif anlar arttı."

'Ba'yı almaya gerek görmedim'

"Özellikle ilk yarıda Bursaspor çok mücadele edince ikinci yarıda dirençlerinin düşeceğini biliyorduk. İkinci yarıda iki forvetimizin olması avantaj oldu. Golü de erken bulunca Demba Ba'yı almaya gerek görmedim."

'Antep'te de savaşacağız'

"Bizim sıkıntımız; çok üstün oynuyoruz, az pozisyon veriyoruz. Buna rağmen gol yiyoruz. Ama az gol atıyoruz. Kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz. İki maçı seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz, Antep'teki maçta da savaşacağız."

'Sezon başından beri algı operasyonu yapıyorlar'

"Bu oyunu sezon başından beri oynuyorlar, algı operasyonudur gidiyor. 2. yarıda 5 dakika uzatma oldu, 3 dakika verilebilirdi. Oğuzhan'a, Aboubakar'a yapılan pozisyonlarda kırmızı verebilirdi. Hakem art niyetli miydi? Beşiktaş üzerinde bir kamuoyu oluşturmak isteniyor. Kaybettiğimiz maçlara bakın. Bu spekülasyonlar yapılıyor."

'Ahmet Çakar ona da baksın!'

"Başakşehir maçında G.Birliği 2 değişiklik yaptı. 2 sarı karta bakın. Algı yapmak istiyorsunuz, Ahmet Çakar ona da baksın. Başakşehir-Gençlerbirliği maçında Visca ağzını kapatıyor da hakemle ne konuşuyor, ona bakın!"

'Quaresma'nın yaptığı yanlış'

"Quaresma'nın yaptığı yanlıştır, katılıyorum. Ama bunu söyleyerek takım üzerinde baskı yaratmak istiyorsan, bunu konuşamayız."