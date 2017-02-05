Şenol Güneş ile Kjaer arasında neler yaşandı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güneş şunları söyledi:

"Güzel futbol oynamaya çalıştık. İlk 10-15 dakikada büyün provokasyona rağmen, oyunu toparladık. Çıkarken bir top kaybından yediğimiz gol rakibe avantaj sağladı.

Zor maçı 1-0 geriye düşüp 10 kişi kalınca kaybettik. Maçta tahrik edici olaylar var buna da alıştık ama aslında böyle olmamalı. 10 kişi kalınca Fenerbahçe iyi oynadı ve kazandı.

Oyuncularımla gurur duyuyordum. Bugün de gurur duydum. Ama bazı hataları var. Sadece futbol oynamak yetmiyor. Tahrik olmamaları gerekirdi. Lens'in attığı golde golü iptal edip, oyuna devam ettiği zaman kart göstermedi. Hakem skora göre oyun yönetmeye çalıştı. Hakem yanlış da yapsa biz kendi oyunumuzla başarılı olacağız. Rakibin bu tip provokasyonlarına hangi maçta olursak olalım izin vermemek gerekir.

Benim Kjaer ile bir işim yok. O nereden çıktı, anlamadım ki! Benim üzerime niye geldi onu anlamadım. Bizim oyuncular da olmak kaydıyla söyleniyorum. Ben oyuncularıma, Van Persie'nin bu provokasyonuna neden izin veriyorsunuz diyordum. Kjaer Türkçe mi biliyor. Ne anladı da geldi? Sana mı soracağım, sana ne oluyor! Tebrik ediyorum, Türkiye'yi iyi tanımışlar."

"Önce tapeleri konuşalım"

(İlhan Ekşioğlu'nun, Şenol Güneş'in Kjaer'in yüzünü tuttuğu anıın fotoğrafını paylaşması ve attığı "Bunun hesabını soracağız" tweet'ine cevaben)

O şahıs resmimi koyarak ne yapmaya çalıştı bilmiyorum. Beni tanıyorsunuz. Hesabı vermeyenler, hesap soramazlar. Tapelerde neler var onları konuşalım.