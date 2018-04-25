Şenol Güneş harekete geçti! Fenerbahçe...

Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında kafasına atılan yabancı madde sebebiyle yaralanan Şenol Güneş, dün kendisine suçlamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun sözlerine yanıt verme kararı aldı.

Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında önceki hafta Kadıköy’de Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye konuk olduğu maç sırasında yaşanan saha içi ve saha dışı olaylar sebebiyle karşılaşma yarıda kalmıştı. Mücadelenin ikinci yarısında yedek kulübesi önünde tribündeki bir grup Fenerbahçeli taraftarla dialoğa giren Tolga Zengin’i sakinleştirmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına atılan yabancı bir madde sebebiyle yere düşmüştü. Ev sahibi ekibin taraftarlarından fırlatılan yabancı maddelerin birkaç kez hedefi olması sonrasında kafasında açılma oluşan Güneş’in, başına 5 dikiş atılıp hastaneye kaldırılmıştı.

Kararı gölgelemek istemiyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun dün düzenlediği basın toplantısını takımın izinli olması sebebiyle arkadaşlarıyla birlikte izleyen Şenol Güneş, ikilinin kendisi hakkında sarf ettiği suçlamalarla ilgili olarak harekete geçecek. Konuyu spor camiasındaki dostları ve kulüp yöneticileriyle değerlendiren Güneş’in, pazar günü oynanacak derbi öncesinde Yıldırım ve Mosturoğlu’nun sözlerine yanıt vermek için bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Güneş’in, bugün TFF’den çıkacak sonucu gölgelememek için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Protesto için sakal bıraktı

Kara Kartal’ın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş’i yakından takip edenler, Beşiktaş’ın geçen hafta Yeni Malatyaspor’u Vodafone Park’ta 3-1’lik skorla geçtiği maç sırasında bir ayrıntıyı kaçırmamıştı. Normal şartlarda her maça sakalsız gelen Güneş’in, bu maç sırasında kirli sakallı görüntü vermesi dikkat çekmişti. Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiye göre Güneş’in, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve kendisi hakkında yapılan suçlamaları protesto için böyle bir tutum değişikliğine imza attığı öğrenildi.

Tolga Zengin de konuşacak

Beşiktaş’ın kaptanı Tolga Zengin, geçen hafta Fenerbahçe’yle oynanan kupa maçında çıkan olaylardan etkilenen isimler arasında yer almıştı. Tecrübeli file bekçisi, maç boyunca tribünden annesi için küfür edildiğini öne sürerek Sarı- Lacivertliler’e tepkisi göstermişti. Dün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun hedefleri arasında yer alan Tolga Zengin de hocası Şenol Güneş gibi kendisini savunacak. Zengin’in, Başkan Fikret Orman’dan konuyla ilgili olarak izin alıp basın toplantısı yapacağı bildirildi.