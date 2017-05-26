Şenol Güneş gerçekleri ortaya çıktı: "Artık yoruldum..."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 'Hocamız kesin olarak kalacak' demişti. İşte o açıklamanın perde arkası...

Yönetim hep yanında

“İki rakibimizin hoca sıkıntıları varken, Beşiktaş’ın hocası konuşuluyor! Taraftar bunları yemiyor. Şenol Güneş kesin kalacak” diyen Başkan Fikret Orman, tecrübeli teknik adamın devam edeceğini müjdelemişti. Siyah- Beyazlı kulübün patronu bu sözleri sarf etti çünkü Şenol hoca kesin olarak görevi sürdüreceğini geçtiğimiz günlerde Orman’a söyledi. Devre arasında yakın çevresine “Artık yoruldum” diyen başarılı taktisyen, Başkan Fikret Orman ile İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere yönetimin bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmaması ve her geçen hafta taraftar desteğinin biraz daha artması nedeniyle gitmekten vazgeçti.

Taraftarın yıldızı o

Vodafone Arena’da bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş’ta, kazanılan her maçın ardından taraftarlar hep aynı tezahüratı yapıyor: Şenol Güneş. Futbolculardan ziyade Siyah-Beyazlı futbolseverler elde edilen zaferler sonrası ilk önce Şenol hocanın ismini haykırıyor. O da hiçbir tezahüratı karşılıksız bırakmıyor ve yeri geldiğinde soyunma odasından tekrar sahaya dönüp tribünleri selamlıyor. Taraftarın, Şenol Güneş’i bu denli sahiplenmesi, başarılı çalıştırıcıyı en çok mutlu eden etkenlerden biri. Dolayısıyla Güneş, inanılmaz bir aile ortamının yaşandığı Beşiktaş’ta birlik ve beraberlik içinde göreve devam etmek istiyor.

Çok daha güçlü kadro

Transferde önemli isimler takıma kazandırılmasına rağmen iki sezondur hocayı tedirgin eden nokta; takviyelerin geç yapılması. Şenol Güneş, yeni oyuncuları artık daha erken takımda görmek istiyor. Başkan Fikret Orman da bu konuda hocasına söz verdi ve doğru transferlerin zamanında yapılacağını söyledi. Geçmiş dönemlere göre bu kez Şenol Güneş’in direkt olarak istediği isimler transfer edilecek. ‘Çok daha güçlü bir kadro’ sözüyle heyecanı tazelenen Güneş, bu kez Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ı gruptan çıkartmak istiyor. Başarılı hoca, Siyah-Beyazlı kulüp adına Avrupa arenasında da tarih yazmayı hedefliyor.

2 yıllık yeni sözleşme

Şenol Güneş’in kalma kararındaki bir diğer sebep ise futbol kamuoyunda konuşulan, “Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olduğu yarışta şampiyon olması zor” yönündeki sözler... Kurt teknik adam, ezeli rakiplerin yeni transferlerle güçlenmesinin beklendiği önümüzdeki sezon bir kez daha Beşiktaş’ı şampiyonluğa ulaştırmak ve kalitesini herkese yeniden ispatlamak istiyor. Bu konuda inanılmaz motive olan Şenol hoca ile Başkan Fikret Orman da mevcut 1 senelik sözleşmesine ek olarak 2 yıllık yeni mukavele yapmayı planlıyor. Bu kontrata göre Güneş’in yıllık ücretinin 2 milyon Euro’ya çıkartılması bekleniyor.

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