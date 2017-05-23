Şenol Güneş Gaziantepspor maçından sonra...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman pazar günü şampiyonluğu resmen ilan etmeyi planladıkları Gaziantepspor maçından sonra Şenol Güneş’le bir araya gelerek 1 senelik opsiyonu kullanmak istediklerini bildirecek. Ayrılığı düşünmeyen deneyimli hoca 3 yıllık yeni sö

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş’ın başında üst üste ikinci şampiyonluğuna koşan Teknik Direktör Şenol Güneş ile pazar günü oynanacak Gaziantepspor maçından sonra bir araya gelecek.

Gaziantepspor’u yenmesi halinde, Medipol Başakşehir-Adanaspor maçının skoru ne olursa üçüncü yıldızı formasına takacak olan Kartal’da, Başkan Orman, Şenol Güneş’in mevcut sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokacak.

Güneş ile 2015’te 2+1 yıllık sözleşme yapan ve 1 senelik opsiyonun son uzatma tarihini de 31 Mayıs olarak belirleyen yönetim bu süre dolmadan opsiyon hakkını kullanacak. Son günlerde ortaya atılan, “Şenol Güneş ayrılabilir” dedikodusundan rahatsız olan siyah-beyazlı yöneticilerin, “Bu kadar başarılı bir teknik direktörü bırakmak herhalde büyük saflık gerektirir. Madem hocamızla bir sene daha opsiyonumuz var niye yeni maceralara girelim. Gaziantepspor maçından sonra hemen bu konuyu çözmeliyiz. 31 Mayıs geçmeden Şenol Güneş ile yola devam etme kararını netleştirmeliyiz. Hatta mümkünse yeni bir sözleşme yaparak 3-5 sene sürebilecek bir anlaşma da yapabiliriz” ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Kulüpten sızan bilgilere göre Şenol Güneş’in de Beşiktaş ile yola devam etmeye hatta yeni bir sözleşme imzalamaya çok sıcak baktığı ortaya çıktı. Şu an sadece şampiyonluk yarışına odaklandığı için yönetimle kendi geleceği hakkında konuşmayan deneyimli teknik adam, Gaziantepspor maçından sonra Başkan Fikret Orman’la yeni sezonla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacak.