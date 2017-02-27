Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın deneyimli Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

"Taraftarı arkasına almış, iyi oyunculardan kurulu büyük bir camiaya karşı oynadık. Kazanmalara ihtiyaçları vardı. Şampiyonluk yolunda avantaj kazanmak bizi mutlu etti. Disiplinli oynadık. Bizim için güzel bir ambians oldu. İyi bir hocaları var. Biz böyle bir dönemde Galatasaray'ı yakalamanın avantajını değerlendirdik. Biz şu anda sadece diğer takımlardan öne geçtik ama arkamızda Başakşehir var. 1 maçla her şey bitmiyor. Daha iyi olmalıyız, oyunumuzu daha çok geliştirmeliyiz. Bugünkü oyunu olumlu buluyorum ama pozisyon açısından kısırdık. Bugün ofansif oyuncularla defansif oynamaya çalıştık. Fenerbahçe ile Galatasaray geride kaldı ama zorlamalılar."