Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş'ın deneyimli Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

"Taraftarı arkasına almış, iyi oyunculardan kurulu büyük bir camiaya karşı oynadık. Kazanmalara ihtiyaçları vardı.  Şampiyonluk yolunda avantaj kazanmak bizi mutlu etti. Disiplinli oynadık. Bizim için güzel bir ambians oldu. İyi bir hocaları var. Biz böyle bir dönemde Galatasaray'ı yakalamanın avantajını değerlendirdik. Biz şu anda sadece diğer takımlardan öne geçtik ama arkamızda Başakşehir var. 1 maçla her şey bitmiyor. Daha iyi olmalıyız, oyunumuzu daha çok geliştirmeliyiz. Bugünkü oyunu olumlu buluyorum ama pozisyon açısından kısırdık. Bugün ofansif oyuncularla defansif oynamaya çalıştık. Fenerbahçe ile Galatasaray geride kaldı ama zorlamalılar."

TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

Quaresma'dan derbi öncesi iddialı açıklama

Quaresma'dan derbi öncesi iddialı açıklama

İşte Şenol Güneş'in derbi planı

İşte Şenol Güneş'in derbi planı


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Şenol Güneş: Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
TT Arenaya Kartal pençesi: 0-1

TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkardı.
Quaresmadan derbi öncesi iddialı açıklama

Quaresma'dan derbi öncesi iddialı açıklama

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın derbi galibiyetine olan inancı tam... 33 yaşındaki futbolcu, “Taraftarımıza bu sezonun ilk derbi galibiyetini yaşatmak istiyoruz. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.
İşte Şenol Güneşin derbi planı

İşte Şenol Güneş'in derbi planı

TT Arena’daki derbiye Galatasaray’ın tam 7 puan önünde çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, maça kontrollü başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, rakibi yoğun pas trafiğiyle yorup, golcüleriyle yıkmanın hesaplarını yapıyor.
TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

TT Arena derbide dolacak mı? Kaç bilet satıldı?

Beşiktaş derbisine taraftarın ilgisi büyük... Şu ana kadar satılan bilet sayısının 22 bini geçtiği öğrenildi.
Derbiye sürpriz yorumcu!

Derbiye sürpriz yorumcu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiyi 4K teknolojisiyle yayınlayacak olan beINSPORTS, yorumcu olarak da efsane Fransız futbolcu Marcel Desailly’yi Türkiye’ye getiriyor.
Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Fikret Orman kesenin ağzını açtı

Hapoel zaferi sonrasında oyunculara toplamda 500 bin Euro prim dağıtan yönetim, Galatasaray maçı öncesinde de harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, derbi primini kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik 90 dakikayı ise Bülent Yıldırım yönetecek.
Avrupalı Kartal!

Avrupalı Kartal!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı.
Şenol Güneşten Galatasaray derbisi yorumu

Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi yorumu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor maçının ardından konuştu.
Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

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Şenol Güneş meydan okudu!

Şenol Güneş meydan okudu!

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