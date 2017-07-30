Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Ormanla görüştü

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen transferi için Fikret Orman'la görüştü.

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen transferi için Fikret Orman'la görüştü.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, ezeli rakip Beşiktaş'a yakın. İsmi birçok takımla anılan ancak henüz karar vermeyen 30 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş kanca attı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, Bursaspor'dan eski öğrencisi ile yeniden çalışmak istiyor. Güneş, İspanya kampında Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi ile yaptığı toplantıda Volkan Şen hakkındaki düşüncelerini anlattı.

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