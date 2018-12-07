Şenol Güneş: "Düşündüğüm oyunun altındaydık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İstediği oyunu oynayamadıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Oyun başında adaptasyon sorunu vardı. Onun dışında zaman zaman oyuna hakim olsak bile düşündüğümüz oyun olmadı. Daha atak bir rakiple oynayacağımızı düşündük. Az pozisyon ürettik. Son bölümde dikkatsizce top kayıpları sonrası pozisyonlar verdik. Daha etkili çıkacakken hatalar yaptık. Düşündüğüm oyunun altındaydık. Rakibin 0-0 düşüncesi normal ama bizim için değil. Tempomuz yavaştı, bu tip takımlara karşı daha tempolu olmalısınız. Eksik şeyler yaptık. Son anda da onlara gol şansı verdik. Bizim için kötü skor." dedi.

Beşiktaş'ın zorlu bir fikstürle karşı karşıya olduğunun hatırlatılması üzerine Şenol Güneş "Her maç önemli, bu maç da önemliydi. Şimdi Malmö maçına odaklancağız. Malmö maçıno oynayalım, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarına sonra bakarız." ifadelerini kullandı.

Puan kayıplarıyla ilgili soru üzerine Güneş, "Puanların ne olacağı belli olmaz. Her maçta kaybedilen puanlar olumsuzluk arz ediyor. Bugün de bizim için beklenen bir kayıp değildi. Yarış devam edecek." ifadelerini kullandı.