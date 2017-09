Şenol Güneş derbiyle ilgili ilk kez konuştu

Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak olan RB Leipzig maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak olan RB Leipzig maçı öncesi basın toplantısı yaptı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

Leipzig sürpriz yapabilecek bir takım

Yarın grupta oynanacak iki maç da önemli. Leipzig 4. torbadan gelmesine rağmen gruptaki diğer takımlarla aynı seviyede. Monaco - Porto ve bizim Leipzig maçımız çok önemli. Çok koşan, fizik gücü iyi, çıkış yapan bir takım Leipzig. Leipzig sürpriz yapabilecek takım. İyi kontratak yapıyorlar. İki forvetleri sürekli deplase oluyor. Bireysel isimler var. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zordur. Akıllı, sabırlı oynamamız gereken bir maç. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Biz her maça futbol adına iyi şeyler yapmak ve kazanmak için çıktık. Lig maçını Cuma günü oynayabilirdik. Milli maç arasından sonra maçımız Cuma günü. O gün oynanıyorsa, bugün de oynanabilirdi. Yağmur yağdığında şemsiye de alsanız yağmurun yağdığını söylerseniz. Yağmur yağıyor deyince 'Bana ördek mi' diyorsun diyenler var.

Beni sevmenizi beklemiyorum

Ben hiçbir açıklama yapmadım derbiyle ilgili. Fakat bakıyorum herkes bir şeyler yazıyor. Yapmayın bunu. Kamuoyunu bilgilendirmek sizin göreviniz. Benim beyanatım yok. Onun dışındaki yazılar bana ait değil. Şu anda yapacağım konuşmaların yararı olmaz. Beni sevmenizi beklemiyorum. Öyle bir sevgiye ihtiyacım yok. Hakemler her maç hata yapabiliyor. Aleyhimize de olabilir. Lehimize de olabilir. Ana avrat küfür edildi, para atıldı ama hiçbir şey yapmadık. Gökhan'ı kadroya almadım, Lens'i de geç oyuna aldım. Hakeme niye faul verdiğini sordum, cevap vermedi. Bir şeyler söyleyerek döndüm. Sağolsun Bein Sports güzel çekiyor bunları. Biz küfür yemeye müsait bir milletiz. Şahsıma küfürde sorun yok. Başkası yapınca keyfine saha kapatıyorlar.

Medel elinden geleni yaptı

Futbol her türlü yoruma açık. Herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor. Kazanılmadan maçlar hiçbir şey garanti olmuyor. Kazanmak için her yolun mübah olmadığını düşünmüyorum. Herhangi bir puan hesabı yapmadık. Medel elinden gelen gayreti gösterdi. Pozisyon olarak onun ideal yeri orta saha, gerektiğinde stoper de oynayabiliyor. İyi niyetli, çalışıyor, gayretli, daha da iyi durumda şu an. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Kazanmak için her yol mübah değildir.