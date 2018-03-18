Şenol Güneş: "Bütün yanlışları yaptık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Şenol Güneş, "Takımın yorgun olduğunu kabul etmiyorum. Oyun olarak bir şey yapmadık. Futbol adına bütün yanlışları yaptık. Savunmada kalmamıza rağmen rakibe şans verdik. Ne ofans, ne de defans olarak doğru işler yaptık. Çok kolay top kaybettik. Üretken değildik, ikinci yarı daha iyi başlamamıza ve rakip 10 kişi kaldıktan sonra rakip yarı sahada oynamamıza rağmen pozisyon üretemedik. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Büyük bir şans yakalamıştık, bu şansı kullanmak istedik. İkinci yarı belki 1 puan alabilirdik, alsak bile iyi oynamadığımızı söyleyebilirim." dedi.

Mağlubiyette sorumlunun kendisi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Mazereti kimsede aramaya gerek yok, oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Benim yanlış seçimlerim, doğru uygulama yapmadık demektir, sebebini arayacağız." diye konuştu.