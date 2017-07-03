Sneijder'de son dakika!

Sneijder'de son dakika!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili, oyuncunun menajeri Guido Albers önemli açıklamalarda bulundu. Albers, Galatasaray'dan ayrılmaları halinde, Serie A'nın kendileri için önemli bir opsiyon olacağını söyledi.
Kriz çözüldü

Kriz çözüldü

Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da Onazi krizi de çözüldü.
Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

Şenol Güneş: Bu üç ismi istemiyorum, gönderin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezona yönelik planları hakkında yönetime bilgi verirken, geçen sezon kiralık verilen futbolcuların durumuna da açıklık getirdi.

Şenol Güneş: Bu üç ismi istemiyorum, gönderin

GÖKHAN TÖRE KARARI!

Uzun süren sakatlığını tamamen atlatarak oynayabilecek duruma gelen Gökhan Töre’nin kaliteli bir oyuncu olduğunun altını çizen Beşiktaş Teknik Direktörü’nün “Gökhan Töre hırslı ve yetenekli bir oyuncu. Kalmasını isterim ancak yurt içi ya da yurt dışından ciddi bir kiralama teklifi gelirse gönderebiliriz” dediği belirtildi.

Takımının öncelikle savunma ve forvete ihtiyacı olduğunu belirten Şenol Güneş, Gökhan Töre’nin kiralanmasından elde edilecek gelirin, bu mevkilere yapılacak transferde kullanılmasını istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, başka takımlara kiralanan kaleci isimlerin performanslarını yakından takip ettiğini belirterek, bu oyuncuları önümüzdeki sezon da kadroda düşünmediğini ifade etti. İşte o isimler:

MUSTAFA PEKTEMEK

BOYKO

MİLOSEVİC

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milan’da oynayan eski futbolcuları Jose Sosa ve Paris Saint Germain’den Hatem Ben Arfa’nın kiralık olarak transferi için görüşmelere bugün başlıyor.

Orman öncelikle Milano’da İtalyan kulübünün yöneticileriyle görüşüp, Sosa için resmi teklifte bulunacak. Beşiktaş Başkanı, Milan yönetimi ile anlaşma sağlayamadığı takdirde Paris’e gidip, Ben Arfa’nın kulübü Paris Saint Germain ile masaya oturacak.

Pepe Beşiktaş'ta!

Pepe Beşiktaş'ta!

Pepe'de son dakika! Quaresma...

Pepe'de son dakika! Quaresma...

25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!


 

Hürriyet

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Şenol Güneş: Bu üç ismi istemiyorum, gönderin

Şenol Güneş: Bu üç ismi istemiyorum, gönderin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezona yönelik planları hakkında yönetime bilgi verirken, geçen sezon kiralık verilen futbolcuların durumuna da açıklık getirdi.
Pepe Beşiktaşta!

Pepe Beşiktaş'ta!

Son sürat stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli dünya yıldızı savunmacı Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. deneyimli oyuncu en kısa sürede İstanbul'a gelecek.
Pepede son dakika! Quaresma...

Pepe'de son dakika! Quaresma...

Portekizli dünyaca ünlü futbolcuya teklifini yapan Beşiktaş, imza parası konusunda henüz anlaşamadığı tecrübeli stoper için Ricardo Quaresma’yı devreye soktu. Kartal pazarlıkları sürdürürken Q7 de, vatandaşını ikna etmek için her şeyi yapıyor.
25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

Vincent Aboubakar’ın yerine yeni bir forvet arayışına hız veren Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Arjantin’de lig şampiyonluğu yaşayan Boca Juniors’un golcüsü Dario Benedetto geldi.
Beşiktaşın yeni stoperini duyurdular

Beşiktaş'ın yeni stoperini duyurdular

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.
Beşiktaşta ayrılık vakti

Beşiktaş'ta ayrılık vakti

Beşiktaş, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Brezilyalı savunmacıdan çok memnun. Ancak Lyon’dan bu transfer karşılığında gelecek 8.5 milyon Euro’ya da fazlasıyla ihtiyaç var.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
Kolombiyalı golcü Beşiktaşa

Kolombiyalı golcü Beşiktaş'a

Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için çaba harcayan Beşiktaş, Kamerunlu oyuncunun alternatifi konusunda da araştımalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar Palmeiras'ın Kolombiyalı forveti Miguel Borja'yı gündemine aldı.
Beşiktaşa müjde: İmzalarım

Beşiktaş'a müjde: "İmzalarım"

Newcastle ve Rennes’den aldığı teklifleri geri çeviren Kamerunlu golcü, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu bildirdi, “Bir hafta içinde imza atıp, tatile huzurlu çıkmak istiyorum. Kulüpler anlaşırsa hemen İstanbul’a gelip yeni sözleşme im
Pepede son dakika!

Pepe'de son dakika!

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Portekizli Pepe transferi ile ilgili kararı verdi. İspanyolların iddiasına göre 34 yaşındaki futbolcu tercihini Fransız ekibi PSG'den yana kullandı.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı....