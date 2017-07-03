Şenol Güneş: Bu üç ismi istemiyorum, gönderin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezona yönelik planları hakkında yönetime bilgi verirken, geçen sezon kiralık verilen futbolcuların durumuna da açıklık getirdi.

GÖKHAN TÖRE KARARI!

Uzun süren sakatlığını tamamen atlatarak oynayabilecek duruma gelen Gökhan Töre’nin kaliteli bir oyuncu olduğunun altını çizen Beşiktaş Teknik Direktörü’nün “Gökhan Töre hırslı ve yetenekli bir oyuncu. Kalmasını isterim ancak yurt içi ya da yurt dışından ciddi bir kiralama teklifi gelirse gönderebiliriz” dediği belirtildi.

Takımının öncelikle savunma ve forvete ihtiyacı olduğunu belirten Şenol Güneş, Gökhan Töre’nin kiralanmasından elde edilecek gelirin, bu mevkilere yapılacak transferde kullanılmasını istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, başka takımlara kiralanan kaleci isimlerin performanslarını yakından takip ettiğini belirterek, bu oyuncuları önümüzdeki sezon da kadroda düşünmediğini ifade etti. İşte o isimler:

MUSTAFA PEKTEMEK

BOYKO

MİLOSEVİC

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milan’da oynayan eski futbolcuları Jose Sosa ve Paris Saint Germain’den Hatem Ben Arfa’nın kiralık olarak transferi için görüşmelere bugün başlıyor.

Orman öncelikle Milano’da İtalyan kulübünün yöneticileriyle görüşüp, Sosa için resmi teklifte bulunacak. Beşiktaş Başkanı, Milan yönetimi ile anlaşma sağlayamadığı takdirde Paris’e gidip, Ben Arfa’nın kulübü Paris Saint Germain ile masaya oturacak.

Hürriyet