Şenol Güneş: "Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynanan rövanş mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, ölüp ölüp dirildiği maçta LASK Linz'e 90. dakikada Alvaro Negredo'nun attığı golle 2-1 mağlup oldu ancak siyah-beyazlılar ilk maçta 1-0 kazandığı için deplasman golü avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Kaybetmek bizim için üzüntü verici." diyen Güneş, "Bu takım diri, koşan bir takım ama bizim de oyuncu kalitemiz, takım üstünlüğümüz sahaya yansımalıydı. İlk yarıda yavaş oynadık, çok kötü top kayıpları yaptık." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Hücum teşebbüsümüz beklentimizin çok altındaydı. Maalesef iyi oynamadık. Oyun için biraz uğraşacağız, maalesef öyle gözüküyor. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı. Bugün hatalar çok fazlaydı. Bizim oyun tarzımızın dışında bir oyun çıktı bugün ortaya. Olumsuzlukları kendi aramızda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şu anda takım, iyi de oynasak, kötü de oynasak, değerlendirmeye alınmaz." diyen Şenol Güneş, "Enzo geçen maç hata yapmadı, bu maç yaptı. Caner dinamik ama düşüşe geçebilir. Eksik olan oyuncular da var, uyumsuzluklar da var. Kim oynarsa oynasın, skoru alabilmeliydik." dedi.