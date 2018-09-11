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Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan sonraki adresini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, Beşiktaştan sonraki adresini açıkladı

İşte Güneş'in sözleri:

"Sorusu ve sorunu olan arkadaşları görmüyorum. Yeni bir evreye geçemiyoruz. 4. yılıma giriyoruz bugün. 20 yıl oyuncu, 31 yıl antrenörlük hayatı. Yarından umutlarım var. Çocukluğumdan bugüne kadar her şey daha iyiye gidiyor. Yeni bir vizyon, davranış modeli üretmeliyiz. Öyle olmadığı zaman düşüş olur. Yenilik yapmak gerekir. Kimseyi suçlamıyorum da. Ne korkuturum, ne kandırırım ne de yalan söylerim. Düşüncelerim ve fikirlerim çarpıtılıyor. Burada başkan yokken ipler gerildi haberi. Böyle bir şey yok.”

"Başkan buranın sahibi"

Başkan hep idmana gelir. Başkan buranın sahibi. Her yere girebilir. Başkan'la gizli bir şeyim yok. İp gerilmesi yok. İp de yok gerilme de. G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim. Hep söylüyorum. Önce Milli Takım sonra Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, lig kupa diye gider sıralama. Yabancı konusunda çok spekülasyon yapıldı.

"Türkiye'de konuşan arkadaşlar her şeye yabancı"

Elit Teknik Direktörler toplantısında yabancı konusu gündem değildi. Oraya muhabir göndermediniz. Hadi beni adam yerine koymuyorsanız da (!) Mourinho'yu, Benitez'i, Simone'yi görürdünüz en azından. Yabancı konusu konuşulmadı. Türkiye'de konuşan arkadaşlar her şeye yabancı. "Ülkeler bazında futbolun kalktığını düşünüyorum" dedim orada. Simone ve Mourinho'nun savunmada ne kadar başarılı olduğunu, Guardiola'nın hücumla ne kadar başarılı olduğunu gördük.

"Yabancı konusunda susturulacak bir adam değilim"

14 neyin rakamı. Bir doğum tarihi mi dedim. Kuralları herkes işine geldiği gibi uyguluyor. Fatih hoca da açıklamasını yapmıştı. Sayının hala azalmasını söylüyorum. O zaman yabancı sayısının 5 olması gerektiğini söylemiştim. Böyle bir karar aldıktan sonra uygulama yapıldı. 14 olması sakıncalı. Bu yabancı serbest demek. Yaptığım şeyi bir daha konuşmam. Yabancı konusunda susturulacak bir adam değilim. Bu konuda suçlanacak kişi ben değilim. Ben tartışmaya girmedim. Fazla olduğunu söyledim. Yetkililer yabancı kuralı hakkında ne kural koyarsa uyarım ama 14 yabancının fazla olduğunu düşünüyorum. Yerlinin üretilmesini ilk geldiğim zaman gördüm. Bizim sahanın zemini bozuk.

"İyi futbolcu her yerde oynar"

Oğuzhan sahanın kenarında mı oynadı? Sahanın ortasında oynadı. İyi futbolcu her yerde oynar. Burak sağ açık oynuyordu. Sola aldım rahatsızdı, forvete oynar rahatsızdı. Yarın yazacaksınız Burak'la ilgimiz yok onu belirtelim. Şimdi her yer oynuyor. Güven'i sağ bek oynattım. İstediğim yerde oynatırım. Genç oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak futbolcuya bir şeyler katar. Yabancı üzerinden bana vurmanız doğru değil.

Önümüzde 4 tane lig maçı var. 2 de Avrupa maçı var. Hepsini alırsak moral olarak iyi duruma geliriz.

"Çalışıp inandığın fikri uygulayarak sabretmeliyiz"

Dün Milli Takım'ın oyunu iyiydi ancak 2-0 mağlup da olabilirdik. Bugün bir başarı gelince geçmişteki oyuncuları karalamayalım. Asıl sorun yabancı değil, kalite ve felsefe sorunumuz var. Kaliteli yabancılar ve üretime ihtiyaç var. Karma politikalar uygulanabilir. Yabancı hepsi gitsin değil. Kendimizi o kadar aşağılıyoruz ki millet olarak. Duygusal kırılmalar, kin ve nefret tohumları var. Elimizdekilerle yetinmemeliyiz. Çalışıp, inandığın fikri uygulayarak sabretmeliyiz.

"Başkanlık teklifi geldi ama benim bildiğim iş değil"

Çalışan, yetenekli olan oyuncu mutlaka iyi yerlere geliyor. Futbol kimsenin tekelinde değil. Bir olgudur, bilimden, tarihten, kültürden faydalanır. Başkan teklifi bana çok oldu. Ama benim bildiğim iş değil. Benim anladığım iş bu. Yönetim farklıdır. Futbolda tüm görev tanımları yeniden değerlendirilmeli ve değiştirilmelidir.

"Zekamı ve şeklimi beğenmezseniz saygı duyuyorum"

Ozan'a Bursaspor'u çalıştırırken söylemiştim, "Gideceksen Avrupa'ya git" dedim. Bu ne Tarık ne Ozan işi. Bu Türk futbolun işi. En ucuz oyuncu 50 bin lira kazanır. Her yerde oynamam. Her role soyundurmak isteyene karşı çıkıyorum. İyi niyetim suistimal edilmemeli. Güven duymuyoruz, şüpheyle yaşıyoruz. Beşiktaş büyük bir camiadır. Oyunumuz fair-play içinde olacaktır. Her şeyimiz şeffaftır. Zekamı ve şeklimi beğenmezseniz saygı duyuyorum. Ama Türk insanına bunu yapma. Türk futboluna hizmet edenlerin şeref ve haysiyeti korunmalı.

"Başkan bana ‘abi' diyor"

Başkan bana 'abi' diyor. Benden yetkili. Rahatsızsa bana söyleyecek size mi söyleyecek. Bazı düşüncelerimiz örtüşmeyebilir.

"Negredo ile sorunum yok"

Negredo ile sorunum yok. Kulüple paylaştım. Her oyuncu gidebilir. Negredo'dan bunlardan biriydi. O dönemde sakattı. Bizimle beraber olmayacak dedim. Oyuncu olarak en az sorunlu olduğum futbolcu. Vagner'le de ilgili konuştum. Larin genç oyuncu. Tosic ve Fabri gitti. Önce kulüp. Kulübü yöneten ben değilim. Benim bir oyuncuyla sorunum olabilir mi? Ben antrenörüm. Giden oyuncular bize yaramadığı için değil, kulüp şartları öyle gerektirdiği için gönderildi. Bana sorarsanız Negredo kalsın. Vazgeçilmez olmadığı için bu tartışma var. İyi para veriyorlarsa kulübün menfaati bu. Karar birçok sebeple birlikte alınıyor. Kulübün ihtiyacına ve şartlarına göre transfer yapılır. Negredo'nun gidip gitmeyeceğine de yönetim karar verir.

"Geçen sezon oyun olarak sıkıntı yaşamadık, verimliliğimiz azdı"

Sezon başlarken santrforun kim olduğunu söyleyemiyorum. Verim önemli. Yeni kadrolar sıkıntı olabiliyor. Bazen de erken oturuyor. Az koştu deniyor. Zaten rakip koşmak zorunda. Top bizde çünkü. Tek sebeple bunu açıklayamazsınız. Geçen sezon oyun olarak sıkıntı yaşamadık, verimliliğimiz azdı. Ricardo orta açma özelliği var. Zeminin bozuk olması bizi çok etkiliyor. Bursaspor maçında buna rağmen kazanabilirdik. Antalyaspor maçında adama çarptı gol oldu. Sen vurdun, olmadı. Bursaspor maçında o golü yemememiz lazım. Antalyaspor maçını hangi ölçüyle değerlendireceğim? 3 günde 1 maç yapıyoruz. Fiziksel sıkıntı yaşadık. Eleştirilerde haklılık yap.

"Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim"

Sözleşmem bitiyor ama Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Beşiktaş'tan ayrılırsam, kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim. Türkiye'de uzun yıllar bir kulüpte çalışmak çok doğru değil. Yönetimler de biz de yıpranıyoruz.

"Negredo'nun Bursaspor maçındaki pozisyonu penaltı”

Collina ile Adriano'nun Antalyaspor maçındaki pozisyonunu tartışırım. Bu kuralın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Negredo'nun Bursaspor maçındaki pozisyonu penaltı

"Elit Teknik Direktörler toplantısındaki herkes Türk futbolunu çok iyi biliyor"

Mourinho ve Benitez'in Türk futboluna büyük saygıları var. Antrenörler de birbirlerine sorular soruyor. Elit Teknik Direktörler toplantısındaki herkes Türk futbolunu çok iyi biliyor.

"Futbol açların oyunudur"

Brezilya, Arjantin, Portekiz, Şili oyuncu üretiyor, biz alıyoruz. Trabzon'dan, Van'dan alalım. Futbol açların oyunudur, tokların oyunu değil. Zenginler top oynamaz.

PFD'nin başvurusu hakı ama sene içerisinde alınacak bir ek transfer süresi kararı olumsuzluk yaratabilir.

"Lens iyi çalışıyor"

Lens iyi çalışıyor. Erzurumspor maçında sakatlık geçirdi, biraz da uzun sürdü. Geçen sezon ilk geldiğinde bu heyecanı, çalışması yoktu, sonradan artmıştı ama skora yansıtamamıştı.

"Ljajic iyi bir oyuncu"

Ljajic iyi bir oyuncu. Hücum yönü çok iyi. Savunma eksikleri var. Ama bir oyuncuyla her şey düzelmez. Takımın da iyi olması lazım. Ben olaya antrenör olarak bakıyorum. Bize katkı sağlayacağına inanıyoruz.

"Pepe'nin primlerini personele dağıtması dışarı çıkmamalı"

Pepe'nin primlerini personele dağıtması dışarı çıkmamalı. Bunlar konuşulmamalı. İyi bir niyetli oyuncu olarak onu takdir ederim ama bunu bilmek zorunda değilim. Bu tarz şeyler söylenmemeli.

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