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Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Porto maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

“Sporting Lizbon'a deplasmanda kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nde son maçta gruptan çıkamamıştık. Benfica ile berabere kalmıştık. Porto'ya karşı ilk defa kazandık ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Tüm oyuncular iyi niyetli ve gayretlilerdi. Futbolcularımın hepsi iyiydi. Savaştılar ve mücadele ettiler. Sezon başından beri her geçen gün iyiye gittiğimizi düşünüyoruz. Kendimizi grubun en iyi takımı olarak görmeyeceğiz. En iyisi olmak için çalışacağız.

Ben çok konuşmuyorum, oyuncular konuşuyorlar sahada. Gereğini yaptılar. Biz taktiği verdik, onlar da uyguluyorlar. Bütün her şeyi sahada oyuncular yapıyor, bugün de çalıştılar. Futbolcularımızı alınlarından öpüyorum. Bugün taraftarımız yoktu ama duaları bizimleydi. Kaybetsek bile her şey bitmeyecekti ama kazandık avantaj oldu. Oyuncularıma zevk vermelerini, oynadıkları oyundan keyif almalarını istedik. Ben de saha kenarında yoruldum bugün. Hava İstanbul'a göre daha serin olmasına rağmen ben de bugün saha kenarında epey efor harcadım. Şampiyonlar Ligi'nin ayrı bir havası, heyecanı oluyor. Futbolcuların da bu maçlara konsantrasyonu ayrı oluyor. Transferde her şey konuşulur, Cenk Tosun iyi Beşiktaşlıdır. Oyuncumuza talep olması bizi sevindirir. Kulüp önemlidir.”

Rekor Şenol Güneş'in

Rekor Şenol Güneş'in

Pepe:

Pepe: "Çok iyi hazırlanıp Porto'yu ezberledik"


"1-2 gol daha atabilirdik"


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Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

Şenol Güneş: Ben de saha kenarında yoruldum bugün

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Porto maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.
Rekor Şenol Güneşin

Rekor Şenol Güneş'in

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