Şenol Güneş az önce transfer müjdesini verdi!

Süper Lig'de iki sene üst üste şampiyon olan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş'ta başarının en büyük mimarlarından Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Süper Lig'de 33. haftada Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek üst üste 2. şampiyonluğunu ilan eden ve üçüncü yıldızı takan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Gelecek sezon için bir stoper alacaklarını ifade eden Güneş şunları söyledi:

"Hiçbir turnuvada ezilmedik"

Henüz hiçbir şey tamamlanmadı. Daha fazlası için çalışacağız. Bu sezon hiçbir turnuvada ezilmedik. Oyuncular, personel, teknik heyet herkes büyük emek verdi. Başkan ve yöneticiler bu yolu bize açtı.

"Herkesin saygısını kazandık"

Tüm Beşiktaş camiasının bu başarıda çok katkısı oldu. Hiçbir başarı emek vermeden, akıl koymadan, plan yapmadan olmuyor. Hiçbir rakibi bizden üstün veya zayıf görmedik. Onlara saygı gösterdik. Büyük kitlelerin de saygısını kazandığımızı düşünüyorum.

"Bize kimse puan vermedi"

Değerlerimizden vazgeçmedik. Kimse bize puan vermedi. 1 yılın emeğinin karşılığını aldık ama gelecek yılın da temelini attık. Bunlar olmadan gelen şampiyonluk sizi yanıltabilir. Biz ne kazanacağımızı değil, ne yapacağımızı düşündük.

"Hatalarımız da oldu"

İşini sevmeyenle, çalışmayanla, büyük bir camiada olduğunu farkında olmayanla işimiz olmadı. Futbolun bir hesaplaşma değil, bir oyun olduğunu farkındaydık. Hatalarımız oldu, yine olacak ama futbolun dışına çıkmayacağız. Hatalarımızı azaltmak için de daha çok çalışacağız.

"Tamer hocanın ayrıldığını gazeteden okudum"

Şampiyonluk hedeflerden bir tanesi olmak durumunda ancak büyüklüğü şampiyonluğa endeksleyemeyiz. Lig henüz bitmedi, bir maçımız daha var. Hala o maça odaklanıyoruz. Şampiyonluk maçından sonra uyumadım. Tamer hocanın ayrıldığını okuyorum, benim beyanatlar verdiğimi görüyorum.

"Fenerbahçe semtinde saygısızlık görmedim"

Beşiktaş camiasında sevildiğimi biliyorum, ben de onları seviyorum. Trabzon'un da takımını da seviyorum. Ben Fenerbahçe'de de oturuyorum, orada da bir saygısızlık görmedim. Aramızdaki kötüleri ayırmamız lazım.

"Kötüleri aramıza sokmayalım"

Geçmişe takılmayacağız, geleceği düşüneceğiz çünkü başarı gelecekte ancak bugünü de yaşayacağız. Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı futbolcular, sporcular yetiştirmek istiyoruz. Başarı ya da başarısızlık üzerine konuşmak yerine fikirler üzerine bir şeyler söylemeliyiz. Futbol ahlaklı insanların işi, bunu bozmak isteyenleri aramıza sokmayalım.

Taraftarın gözyaşı olmasın. Ölümle ilgili, hastalıkla ilgili mesajlar verilmemeli, tezahüratlar yapılmamalı. Ben kitlelerin sorumluluğu altındayım. Herkes eğlenmeye gelmeli maça. Yüzler hep gülsün.

"Mevlana'nın sözünü nerelere çektiler"

Eşime söylediğim benim değil Mevlana'nın sözüdür. Mevlana'yı herkes iyi okusun. Bu ülkeye hiçbir sıkıntısı olmaz! Aldılar beni ondan sonra nereye götürdüler.

"Belki şampiyonluk giderdi"

Kulüp antrenörü ne yapar? Ya çalışır, ya başka yere gider, ya mesleği bırakır. Bu kadar! Bu sözler üzerine neler söylediler. Zaten görevdeyim. Ben gelecekten bahsediyorum. Ben zaten burada kalıyorum. Ben o kadar açığım. Kendimin, kulübün zarar görmesini kabul edemiyorum. Bu kadar acil bir şey değil. İnanın değil. Ben bir dönem bunları konuşsam, her gün bir sorun çıkacak. Belki şampiyonluğu kaybedeceğiz.

"Fenerbahçe maçında 15 saniyede gol yedik"

Başakşehir maçından önce herkes bizi şampiyon yaptı, maçı kaybettik herkes 'Hesap verin' demeye başladı. Fenerbahçe'yi oyun olarak ezdik, 15 saniyede olan oldu. Futbol mucizeler oyunu... Olan oldu ama biz oradan da geri dönmeyi başardık.

"Stopere oyuncu alacağız"

Transferle ilgili şunları söyleyeyim, defansa, stopere oyuncu alacağız. Futbolcum da bunu biliyor. Kiralık oyuncular var, onların durumu belli değil. Bunları konuştuğum zaman 'Kalmak mı istiyor' sorusunu soruyorlar. Marcelo'yu ben Trabzonspor'a istemiştim. Bonservisi 4 milyon euroydu. Gençti, PSV'ye gitti. Şimdi defansın en iyi oyuncusu durumuna geldi.

"Kariyerim çok etkilenmez"

Beni Milli Takım'a yazıyorlar. Orada hoca duruyor. Ayıp ya! Yenilikçi olun biraz. Yakışmaz. Benle ilgili, kulüple ilgili, değişiklik yapacaksam söylerim. İstenmediğimi görürsem yine giderim. Benim burada başarım, başarısızlığım benim kariyerime yüzde 10 etki eder. Benim aldığım şampiyonluklar bana katkı sağlamaz. Benim yapım böyle...

"İsterlerse kalırım"

Benim mukavelem var. Anlaşmada bir sorun olmaz. Anlaşamazsak da sorun olmaz. Kulübe de ben gittim diye hiçbir zarar gelmez. Bir imza atmak için durum olmadı ama hiçbir sorun yok. İsterlerse kalırım, istemezlerse de kalırım. Ben geldiğimde tek yıl istedim. Onlar da bana '3 yıl ' dedi. O zaman şartları konuşuruz. Süreyle ilgili, 1 lira, 3 lira... Bunlar tartışılır.

"Quaresma, Adriano kalsın isterim"

Ben Quaresma'nın, Adriano'nun kalmasından yanayım. Siz yazıyorsunuz. Ama ben kalmalarından yanayım.

"Gökhan'da kırık çıktı, söylemedik"

Devre arasında Oğuzhan, Talisca sakatlandı. Gökhan Gönül'ün ayağında kırık oldu ama medyaya söylemedik. Çok zorluklardan geçtik. Siz şampiyon takımsınız. Herkes size karşı iyi oynuyor.

"Herkesin hedefi şampiyonluk"

Beşiktaş geçen sene de bu sene de şampiyon oldu. Seneye de olur. Ben ne diyeceğim size? Takım zaten şampiyonluğa oynuyor. Fenerbahçe, Galatasaray da böyle oynayacak. Trabzonspor da bu yüzden eleştirilmiyor mu?

"Başakşehir'e tesis var, bize yok"

Başakşehir'e tesis veriliyor. Biz yeni tesisler yapmak için yan sahayı bile alamıyoruz. Ben geldiğimden beri bunun kavgasını görüyorum burada.

"Benfica, Porto'nun oyuncusuyla nereye kadar!"

Bizim ilk hedefimiz altyapı olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak oyuncu çıkarmalısın. Emre Mor'u niye aldı Dortmund? Niye o kadar para verdi? Benfica'nın, Porto'nun oyuncusuyla onları geçmeye çalışıyorum. Bir kere geçersin ama sonrası olmuyor. Sonrası olmalı.

"Beni nasıl gönderdiler!"

Kan uyumu kanlar iyi olursa olur. Kanlar iyi değilse kan uyumu da olmaz. Benim Trabzon'u, Bursa'yı, Milli Takım'ı sevmem oraya gideceğim anlamına gelmez. 5-6 gün oyuncu bakmaya Kore'ye gitmeyi düşündüm ama gidersem sonra 'Bak gidiyor' diyecekler. Beni Milli Takım'dan nasıl gönderdiler biliyor musunuz? Ben ayrılmadım ki. Beni gönderdiler. Param var benim orada... Gidersem alırım. O alnımın akı...

Bu hafta Atiba, Marcelo ve 5-6 oyuncu olmayacak. Oynamasını istediğim başka oyunculara şans vereceğim.