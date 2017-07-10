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Şenol Güneş açıkladı: Diego Costa, Burak Yılmaz ve Volkan Şen...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, Gökhan Töre'nin sakatlanmasıyla iki transfere ihtiyacı olduklarını açıkladı.

Şenol Güneş açıkladı: Diego Costa, Burak Yılmaz ve Volkan Şen...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

İki oyuncu transferine ihityacımız var

Geçen sezonun şampiyonu olarak sezonu açıyoruz. Bu sene de yine şampiyon olmak istiyoruz. geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son anda gruptan çıkamadık, UEFA Avrupa Ligi'nde son anda elendik. İnşallah bu sene daha ilerilere gideceğiz. Ligde en iyi top oynayan takım kısmı boştu. Bu sezon bunu kazanmak istiyoruz. Gökhan Töre'nin sakatlığı sebebiyle kanatta bir oyuncuya ihtiyacımız olacağa benziyor. Böylece forvet ve kanat olmak üzere iki oyuncuya ihtiyacımız var.

Bütün rakiplerimizi önemsiyoruz

Çin seyehatini takımı en az etkileyecek şekilde yapmak istiyoruz.  Geçen sene oldukça başarılı olan takımlar vardı. Zor bir yarış olacak. Bütün rakipleri önemsiyoruz. Rakipler olmasa bizim de bir anlamımız olmaz. Farklı futbol oynamak, beğeni kazanmak, rakiplerimizi güzel futbolla yenmek istiyoruz, hedefimiz bu olacaktır. Her takımın sezon başı sıkıntıları olabilir. Önemli olan bunları lig başlarken aşabilmektir.

Stoper bölgesini yeterli görüyorum

Pepe geldi ama şu anda idmanda yok. Quaresma da yok. İspanya kampına gelecekler, dinlenmeleri de lazım. Pepe'nin kariyerine diyecek bir şey yok, saygıyı hak ediyor. Birkaç eleştirilecek görüntüsü var, son zamanlarda ise yok. Stoperde Marcelo, Tosic, Mitrovic ve Atınç da var. O bölgeyi yeterli görüyorum. Olumsuzluk yok.

Burak Yılmaz ve Volkan Şen konusunda olumsuz değilim

Burak Yılmaz ve Volkan Şen benim çalıştığım değerli futbolcular. Fakat şu ana kadar yönetime bir şey demedim. Burak Yılmaz ve Volkan Şen'e kamuoyunda haksızlık yapılıyor. Biz kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları harcamayı seviyoruz. Arda Turan, karakteri ve oyunculuğuna çok saygı duyduğum bir oyuncu. Ama o duruma düştüyse bu sadece onun suçu değildir. Burak Yılmaz ve Volkan Şen yetenekli oyuncular. Geçmişte bazı hataları olmuştur. Transferleriyle ilgili net birşey yok. Burak Yılmaz ve Volkan Şen konusunda olumsuz değilim. Burak ve Volkan gündeme gelirse konuşurum. Teknik olarak olumlu bakarım ama şu an kimi alacağımızı ben de bilmiyorum.

Gökhan İnler benimle konuşmadı

Biz zoru başarmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak Beşiktaş için güzel bir sonuçtur. Gökhan İnler oynama şansı bakımından sıkıntıları olan bir futbolcuydu. Geçen sene oynama şansını az buldu. Gökhan İnler benimle değil yönetimle konuştu. Şans gelirse vereceğimi söylemiştim. Daha hazırlık dönemindeyiz.

Talisca ceza alacak

Yusuf Erdoğan yetenekli, Trabzonspor onu neden bırakıyor bilmiyorum, düşünebiliriz, her iki kanatta da oynuyor. Talisca kiralık ama bu yıl bizde oynamak zorunda olan bir futbolcu. Talisca yanlış yaptı. Kimseye değil kendisine, mesleğine saygısızlık yaptı.Giderken izin istedi, annesinin rahatsız oldjuğun söyledi. Kendisi ne kadar çalışırsa çalışsın takımla idman yapmak gibi olmaz. Talisca için olumsuz konuşmak yerine nasıl çözeriz diye düşünmemiz lazım. Çalışmayan oyuncunun oynama şansı da az olur. Talisca tabii ki ceza alacak. Ama ceza alırken takıma da zarar vermek istemiyoruz.

Bizi karıştırmak mı istiyorlar?

Marcelo konusunda Sanki biri tezgah mı hazırlıyor? Koyun satıp almıyoruz. Lyon Marcelo'yu istiyor ama biz de bir fiyat istiyoruz. Lyon bu parayı vermiyor. vermezlerse de bu iş olmaz. Dışarıdan sanki bir şeyler yapılıyor. Bana mantıklı gelmiyor. Marcelo burada oynamaktan memnun. Marcelo satılırsa doğru olmaz ama beni aşar bu konu. Elimizdeki kadro şu anda 3 günde 1 maç oynamak için uygun değil.  Ama daha transfer ayındayız Başkanımızın gayreti var. hazırlık maçılarımızı saymazsak Süper Kupa maçına Cenk Tosun çıkar. Ama sonrası için sıkıntı olabilir. Geçen sene Eylül'de aldık tuttu ama her zaman olmaz.

Mustafa Pektemek'in gitmesini istemem

Gökhan Töre'de büyük şanssızlık oldu. Bize çok önemli destek verecekti. Pedro Franco ve Milosevic gidebilirler. İyi oyuncular ama bizim o bölgede yeterli oyuncumuz var. Mustafa Pektemek'in şu an gitmesini istemem. Forvette zaten eksiğimiz var, ne olacağı belli değil.

Diego Costa ve Gignac'a hayır demem

Aboubakar'ı düşünüyorum, ama uzuyor yani. Demba Ba'nın sakatlığı var. Mario Gomez Türkiye'yeb gelmek istemediğini açıklamıştı zaten. Gignac iyi bir futbolcu. olursa hayır demem. Diego Costa var Gignac var ama transferi çok kolay değil. Bazılarında bonservis sorunu var. Diego Costa da gelirse hayır demem. Aynı Burak Yılmaz gibi Gignac gibi.

Tamer Tuna'ya emekleri için teşekkür ediyorum. Şu anda yardımcı hoca almayı düşünmüyorum.

Caner'i kanada koyarsam uçar

Caner'i sol açık olarak oynatırsam uçar. Bize uçacak değil oynayacak oyuncu lazım. Caner Erkin 1 sene ayrı kaldı, çalışıyor ama zamana ihtiyacı var. Olumsuz değilim, daha görmedik, maç performansı farklı. Savunmamız yaşlı diyorsunuz. Ama genç aldık da ne oldu? Mitrovic, Perdo Franco ve Milosevic genç değil mi? Lens, Ben Arfa konuşuluyor. Teknik olarak konuşamam, ekonomik durumla alakalı, isim çok. Babacar da konuşuluyor. Şu anda Aboubakar ve Demba Ba olsaydı kanat transferinde bu kadar ısrarcı olmazdım. Demba Ba olsaydı pivot santrfor sorununu hallederdi.

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