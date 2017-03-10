Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.
Simon Deli bombası!

Simon Deli bombası!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve Süper Lig’de 5. sıraya kadar yükselerek gözünü Avrupa kupalarına çeviren Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.
Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Bild Gazetesi, Kevin Grosskreutz'u 28 Şubat'da hastanelik eden kişinin, poliste yaralama ve tehlikeli yaralama suçlarından kaydı olan, 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.
Cenk Tosun devlerin listesinde!

Cenk Tosun devlerin listesinde!

Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen ESM Altın Ayakkabı Ödülü’nde kıyasıya rekabet sürüyor.
Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Şenol Güneş: "3-1, 4-1 olabilirdi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: 3-1, 4-1 olabilirdi

Teknik Direktör Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

İlk yarıda oyun anlayışımızı sahaya yansıtamadık. Hem hücumda hatamız oldu hem de savunmada iyi değildik. Yana çok oynadık. -0'dan iyidir 1-1 ama 2-1, 3-1, 4-1 de olabilirdi. Kendi oyun karakterimizin gerisinde bir oyun sergiledik. Yediğimiz gol da dahil çok pozisyon vermedik. Hatamızdan attılar. Perşembe günü taraftarımızın desteğiyle kazanmayı düşünüyoruz. Sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Pazar günü maçımız var, süremiz kısa. Önümüzdeki maça bakacağız artık. Deplasmanda bu kadar pozisyon bulmuşken atmamız gerekirdi. İnşallah Vodafone Arena'da turu geçen taraf biz oluruz. Olympiakos beklediğimiz oyunu oynadı. İyi oyuncuları var ama hoca değişikliği yüzünden dalgalanma geçiriyorlar.

Yunan basınının gündeminde o var!

Yunan basınının gündeminde o var!

Aboubakar gözünü rekora dikti

Aboubakar gözünü rekora dikti

UEFA'dan şaşırtan hata!

UEFA'dan şaşırtan hata!


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Yunan basınının gündeminde o var!

Yunan basınının gündeminde o var!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig son 16 eleme turunda Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalması Yunan basınında geniş yankı buldu.
Aboubakar gözünü rekora dikti

Aboubakar gözünü rekora dikti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da etkili bir performans sergiledi.
Şenol Güneş: 3-1, 4-1 olabilirdi

Şenol Güneş: "3-1, 4-1 olabilirdi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFAdan şaşırtan hata!

UEFA'dan şaşırtan hata!

Olympiakos - Beşiktaş maçında UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı büyük bir hata yaptı. Vincent Aboubakar'ın attığı golü UEFA farklı bir isimle duyurdu.
Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
Karembeudan şaşırtan açıklama: Beşiktaş...

Karembeu'dan şaşırtan açıklama: "Beşiktaş..."

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geleceği Olympiakos'tan maç öncesi flaş bir açıklama geldi.
Quaresmanın başına Bellayı saracak!

Quaresma'nın başına Bella'yı saracak!

Olympiakos’un geçici hocası Vasilis Vouzas, Beşiktaş karşısında kadrosunda iki değişiklik yapacak. Ancak, Yunan hoca, bu akşam en önemli görevi agresif sol bek Alberto De la Bella’ya verecek.
Bomba itiraf: Sizinle final oynamak isterdik

Bomba itiraf: "Sizinle final oynamak isterdik"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la eşleşmekten memnun olmayan Olympiakoslu yöneticiler, İstanbul'a mesaj gönderdi.
Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Kara Kartal’ın Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü Anderson Talisca olacak.
Beşiktaşla eşleşen perişan oluyor!

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"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

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Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor...