'Seni istemiyorum' dedi, Gladyatör getiriyor

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SEÇİM KAZANILIRSA DÜĞMEYE BASILACAK

Bonservisi olmayan Sırp milli oyuncu için sarı-lacivertli teknik heyetten prensipte 'evet' yanıtı alındı. Ancak yönetim, 3 Haziran'da yapılacak genel kurul kazanılırsa transfere resmi olarak start verecek. Bu döneme kadar Nemanja Pejcinovic, Fenerbahçe'nin listesinde bulunacak. Sırp oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK KESİNLEŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda Neto'nun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanmayacak. Kocaman ve ekibinin, Portekizli oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

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Sabah

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