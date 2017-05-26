Seneye Türkiyede olabilir, Galatasaray istiyor

Napoli Sportif Direktörü Stefano Antonelli, 'Chiriches birçok Avrupa takımı tarafından isteniyor. Galatasaray da olabilir' dedi.

Napoli Sportif Direktörü Stefano Antonelli, "Chiriches birçok Avrupa takımı tarafından isteniyor. Fakat maalesef bizim takımımızda biraz geri planda. Chiriches bu yaz Türkiye'ye gidebilir. Galatasaray'ın da bir isteği var sanırım. Türkiye'de önemli bir pazarı var. Orada kendisini yeniden ispat etme şansını bulabilir" ifadelerini kullandı. 27 yaşında ve 1.84 boyundaki Rumen stoperin, Napoli'yle 2020'ye kadar mukavelesi var. Sarı-kırmızılıar önce İtalyan kulübünü ikna etmek zorunda.

Galatasaray'ın Chiriches'te kiralama formülüne mi gideceği yoksa bonservisiyle birlikte mi imza attıracağı ise henüz netlik kazanmadı.