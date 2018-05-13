"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.

Türkiye Kupası sonrasında herkes Fenerbahçe'den gelecek yıl kimlerin gönderileceğini konuşurken ilginç bir dedikodu dolaşıyor.

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, ''2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak'' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.

Ozan Tufan'ın bu sözleri kendisine güvendiği için söylediğini iddia edenler de var, aynı şekilde Ozan'ın Kocaman gideceği için formasına kavuşacağını düşünenler de var.