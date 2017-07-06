Semih Kayaya sürpriz talip

Galatasaray alt yapısında yetişen ve uzun süredir Sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'ya, Çekya'nın Sparta Prag takımı talip oldu. Galatasaray yönetiminin bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray’da Semih Kaya’ya transfer teklifi geldiği iddia edildi. Çekya basınında çıkan haberlere göre Sparta Prag Semih Kaya'ya talip oldu. İddialara göre sarı-kırmızılı takım da transfere sıcak bakıyor.

Semih istediğim bir isim

Sparta Prag Teknik Direktörü Andrea Stramaccioni yaptığı açıklamada, "Kaliteli bir stoper istiyorum. Udinese'den Heurtaux'un transferinde henüz sonuç alamadık. Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya da tam istediğim stilde bir isim. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'la görüşecekler

Çek basınında çıkan haberlere göre; Sparta Prag kulübü önümüzdeki günlerde Semih Kaya'yı kiralamak için Galatasaray yönetimiyle görüşecek.

Öte yandan Galatasaray Yönetimi her ne kadar Slovakya kampına götürülse de, futbolcuya teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor. Semih'ten kazanılacak parayla yeni transferlere gelir sağlamayı planlayan sar-kırmızılılar, gelen bu teklife oldukça sıcak bakıyor.