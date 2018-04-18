Seleznovdan Galatasaraya: Neticede Camp Nouda Barcelona ile oynamıyorsunuz!

Galatasaray'ı 2-0 yenip finale yükseldikleri maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'un iki golünü atan Yevhen Seleznov, maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

Seleznov "Galatasaray iyi bir takım ve onları geçtik. Final oynayacağız ve kazanmamız gerekiyor. İleride insanlar finali kimin kazandığını konuşur. Bu finali de almamız lazım, buraya kadar geldik. İlk maçta 2-1 kaybettik. Ama futbol böyle bir şey. Önemli olan inanmak. Sahada her şey olabilir. Bugün kazanacağımıza inandık. Fenerbahçe'yi de yenmiştik. Galatasaray'ı da yendik. Neticede Camp Nou'da Barcelona ile oynamıyorsunuz! Bu şaka tabii ki Barcelona'yı da Camp Nou'da yenebilirsiniz. Maçın hakemini (Barış Şimşek) tebrik etmek istiyorum. Galatasaray taraftarı baskı yapmaya çalıştı ama ortada kalıp iyi maç yönetti. Kaliteli bir hakem gerçekten de" ifadelerini kullandı.