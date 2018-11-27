Seleznov Galatasaray için hazır kıta

Akhisar'da kadro dışı kalınca bir kez daha Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Seleznov, sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için kulübe ve kendisine resmi teklif gelmesini bekliyor.

Devre arasında kadrosuna iki forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın radarına bir kez daha giren Seleznov, bir an önce bu transferin gerçekleşmesini talep ediyor. Akhisar’da kadro dışı kalan ve sezon sonunda bitecek olan mukavelesini yenilemeye karşı çıkan 33 yaşındaki futbolcu, devre arasında Florya’nın yolunu tutmak için hem kulübe hem de kendisine resmi teklif gelmesini bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ise Seleznov’un alacaklarına karşılık Akhisar’dan bonservisini almasını, böylece operasyonun Finansal Fair Play limitini etkilememesini istiyor.

İki formül masada

Galatasaray Yönetimi, Ukraynalı golcünün transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirirse, kadrosuna katacağı diğer golcü için de elini güçlendirmiş olacak. Diğer seçenek ise Akhisar’ın eski golcüsü, bu sezon Galatasaray’da şans bulamayan Muğdat Çelik’le Seleznov’un takas edilmesi. İki kulüp arasında bu formül de masaya yatırılacak.

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