Selçuk İnanda flaş gelişme

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkmadı.

Arka adalesindeki gerilme nedeniyle antrenmanları kaçıran ve yoğun tedavi sonrasında son taktik çalışmasına katılıp kadroda olan yer Selçuk İnan ısınma çalışmaları için sahaya çıkmadı

Tudor'un, ilk 11'de yer vermediği Selçuk İnan, 90 dakika öncesinde ısınmada yer almadı. Oyun başladıktan sonra tecrübeli futbolcu yedek kulübesindeki yerini aldı.

Öte yandan Selçuk İnan, Galatasaray'daki 7. sezonunda ilk defa bir sezonun açılış maçına yedek kulübesinde başlamış oldu.